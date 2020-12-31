لماذا رفضت أسرة المخرج الراحل حاتم علي تشريح جثته في مصر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام مصرية أن أسرة المخرج السوري حاتم علي، رفضت خلال تواجد عدد منهم في مشرحة زينهم في جنوب القاهرة، تشريح جثمانه في مصر.

وذكرت صحيفة الوطن إن أقارب المخرج السوري أكدوا أن الوفاة طبيعية ولا داعي لتشريح الجثة، ولم يتهموا أي شخص بالتسبب في الوفاة.

ورغم ذلك قررت النيابة العامة، تشريح جثمان المخرج السوري لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي، موافاتها بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه قانونيا.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية في وقت سابق، تسلمت أسرة المخرج السوري الراحل، جثمانه بعد تشريحه، تمهيدا لنقلها إلى سوريا لدفنها، بعد أن توفي داخل غرفته بفندق ماريوت الزمالك.

وقامت جهات التحقيق بتشريح الجثمان للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، حيث توفي المخرج الراحل نتيجة إصابته بأزمة قلبية.