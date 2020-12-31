سر رفض الفنان عادل إمام مسلسل "رأفت الهجان"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي المصري، عمرو الليثي، نجل الكاتب والسيناريست ممدوح الليثي، أن والده عرض مسلسل "رأفت الهجان" على الفنان عادل إمام قبل الفنان محمود عبد العزيز.

وأوضح الليثي، خلال برنامج "الليلة" على الفضائية المصرية، أن عادل إمام اعتذر عن عدم أداء الدور بسبب خلاف بينه وبين الكاتب صالح مرسي الذي طلب منه إمام تعديل السيناريو فرفض، وقبل ممدوح الليثي اعتذار عادل إمام، وتم التعاقد مع محمود عبد العزيز.

وأشار إلى أن ممدوح الليثي استطاع حينها اجتذاب كبار النجوم مثل فريد شوقي ويحيى الفخراني وعادل إمام ومحمود يس لبطولة أفلام بمحتوى مميز.

يُذكر أن مسلسل "رأفت الهجان" يتكون من ثلاثة أجزاء، عرض الجزء الأول منه عام 1994، وهو من بطولة محمود عبد العزيز ويسرا وتهاني راشد ونبيل الحلفاوي ومحمد وفيق وعفاف شعيب وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.