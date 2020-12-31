«دانة الدنيا» تستقبل 2021 بالموسيقى والغناء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا تتوقف دبي عن إبهار العالم، فمع حلول المساء تبدأ عيون العالم بالتوجه إليها، ترقباً لألوان البهجة التي ترسمها الألعاب النارية في سماء «دانة الدنيا»، ترحيباً بالعام الجديد، في وقت ستضج فيه جنبات دبي بالموسيقى والمرح، وبحفلات غنائية تنثر الفرح على رؤوس الناس، أملاً بأن يحمل العام المقبل مزيداً من السعادة والفرح للجميع، بعد أن عاشوا عاماً «صعباً» بكل المقاييس.

نجوم

حفلات غنائية وموسيقية حية، تستضيفها دبي في ليلة رأس السنة الميلادية، يلعب بطولتها عدد من نجوم الساحة الفنية العربية، ممن تعودوا تسيّد عرش قوائم الأغنيات الأكثر استماعاً، ففي ظلال برج خليفة سيحلق الـ «دي جي» سعيد مراد بإيقاعاته في عنان السماء، بينما يرافقه في الحفل الذي تستضيفه دبي أوبرا زميله الـ «دي جي» سيف اند ساوند، وأيضاً فرقة «نوفو سول» والمغني كاري جيبسون، ليكون الجمهور على موعد مع «ليلة لا تنسى» يودعون فيها عاماً ويستقبلون آخر.

لن تمضي ليلة رأس السنة الميلادية، من دون الاحتفاء بالأغنية الرومانسية التي تعود «ملكها» الفنان وائل كفوري على تقديمها في حفلاته، وهو الذي حدد موعداً مع جمهوره، حيث سيطل عليهم في فستيفال أرينا انتركونتيننتال، رفقة زميله السوري محمد خيري، ليقدما ليلة طربية، بينما يستبق الـ «دي جي» غابي غزال، إطلالة كفوري وخيري بإيقاعات جميلة، وكما في كل عام، يحجز الفنان ناصيف زيتون مكاناً له في قائمة النجوم الذين يطلون على العالم من دبي، حيث ستكون إطلالة ناصيف هذا العام من على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، ليطرب جمهوره بمجموعة من أغنياته المصاغة على أوتار العود والبيانو.

موسيقى وغناء

على الشاطئ الملكي في منتجع أتلانتس، ستفرد فرقة (KISS) العالمية آلاتها الموسيقية، لتقدم لسكان دبي وزوارها حفلاً موسيقياً ضخماً، حيث تقدم فيه الفرقة التي أدرج اسمها في «الصالة الفخرية للروك آند رول»، مجموعة من أغنياتها المشهورة، التي سبق وأن حصلت عنها العديد من الأسطوانات البلاتينيه، ولأجل هذا الحفل، قامت إدارة المنتجع ببناء مسرح ضخم، فيما سيتم بث الحفل «افتراضياً»، بينما ستقوم شركة الإنتاج سيتي درايف ستوديوز بإعداد برنامج وثائقي يروي قصص الرحلات المصورة لأشهر الفنانين وهم يؤدون عروضهم في مواقع تاريخية مذهلة، وسيكون العرض الأول من الموسم الجديد لسلسلة حلقات (Landmarks Live In Concert).

على وقع صوت المغنية الروسية لوليتا ميليافسكايا سيحتفل كافة نزلاء برج العرب، بليلة رأس السنة الميلادية، في حين سيجد عشاق الموسيقى الإلكترونية ضالتهم في الحفل الذي سيقام في حديقة سوهو بفندق الميدان، حيث سيتواجد مجموعة من المغنين من بينهم أدرياتيك وسولاردو (Adriatique & Solardo) القادمين من مانشستر إلى دبي، خصيصاً لأجل هذا الحفل، أما الـ «دي جي» البريطاني جويل كوري، فسيتواجد في منطقة زيرو غرافيتي، ليقدم مجموعة من إبداعاته الموسيقية، بينما سيتمكن عشاق موسيقى الجاز من إرواء عطشهم في منطقة أفينيو البوابة، بمركز دبي المالي العالمي، حيث ستقدم المغنية مونيك توامس مزيجاً من موسيقى الجاز والسول والبوب.