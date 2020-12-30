ماذا قالت يسرا بعد أنباء تدهور صحتها بسبب كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة المصرية يسرا أنها في حال صحية أفضل بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الفنانة المصرية: "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي، بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا ما زلت خاضعة للعزل المنزلي، وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير ليهم".

وأضافت الفنانة الكبيرة خلال منشور كتبته علي حسابها في "إنستغرام": "بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي، ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه".

وكانت شائعات قد سرت تؤكد تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة والتي أصيبت بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وهو ما نفاه منشورها الأخير.