شاهد.. فنانة إنجليزية مشهورة يشتعل شعرها خلال جلسة تصوير

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتعلت النيران في شعر المغنية الإنجليزية من أصل إسباني صوفيا إيلار عشية رأس السنة الجديدة أثناء تسجيل مقطع فيديو.

وحدث ذلك عندما قررت المغنية الإنجليزية المشهورة إرضاء معجبيها وتقديم غلاف لأغنية "فيليز نافيداد".

ووثق فيديو نشرته الفنانة على صفحتها في "إنستغرام" لحظة اشتعال شعرها وهي تغني مقطوعة مع صديقها الموسيقي ألفارو سولير، حيث يتم تثبيت شجرة عيد الميلاد في الغرفة، وتوضع الهدايا التذكارية وتُضاء الشموع.

وألقت إيلار رأسها للخلف، وسقط شعرها في ألسنة اللهب، وبادر صديقها بإطفاء النار سريعاً بيديه.