بعد نحو قرنين من وفاة الموسيقار الألماني الشهير لودفيغ فان بيتهوفن، عادت خصلات من شعره لتكشف تفاصيل مثيرة عن معاناته الصحية، بعدما تمكن العلماء من العثور على أدلة تشير إلى إصابته بفيروس التهاب الكبد B، وتعرضه لمستويات مرتفعة من الرصاص، في اكتشافات تعيد فتح واحد من أكثر الألغاز الطبية المرتبطة بحياة عبقري الموسيقى الكلاسيكية.

وتشير التحليلات الجينية والكيميائية الحديثة إلى أن بيتهوفن، الذي توفي عام 1827، ربما عانى من مشكلات صحية معقدة تداخلت فيها عوامل وراثية وبيئية، وأسهمت في تدهور حالته خلال سنواته الأخيرة، بينما لا يزال السبب المباشر لوفاته غير محسوم علميا.

رسالة عمرها قرنان تكشف معاناة بيتهوفن

بدأت خيوط هذا اللغز عام 1802، عندما كتب بيتهوفن، وكان يبلغ 31 عاما، رسالة مؤثرة إلى شقيقيه، تحدث فيها عن معاناته من أمراض مزمنة وفقدان تدريجي للسمع واضطرابات صحية أثرت بشدة في حياته.

ووصف الموسيقار حالته بأنها "ميؤوس منها"، كاشفا عن حجم الألم الجسدي والنفسي الذي كان يعيشه، بعدما بدأت مشكلاته الصحية تهدد قدرته على مواصلة مسيرته الموسيقية.

ولم يرسل بيتهوفن الرسالة إلى شقيقيه، لكنه عبّر فيها عن رغبته في توثيق تفاصيل مرضه بعد وفاته، حتى يتمكن العالم من فهم معاناته والحكم عليه بصورة أكثر إنصافا.

وبعد مرور أكثر من 200 عام على كتابة تلك الكلمات، ساعد التقدم العلمي في الاقتراب من تحقيق رغبته، من خلال فحص خصلات شعر احتفظ بها أصدقاؤه وجامعو المقتنيات والمتاحف.

تحليل الحمض النووي يكشف فيروسا خطيراً

في عام 2023، نشرت دورية "Current Biology" دراسة علمية اعتمدت على تحليل الحمض النووي المستخرج من عينات شعر منسوبة إلى بيتهوفن.

وكشفت الدراسة أن بعض الخصلات التي اعتُقد لسنوات طويلة أنها تعود إلى الموسيقار الألماني لم تكن تخصه، بينما أتاحت عينات أخرى يُرجح أنها أصلية الوصول إلى معلومات جديدة عن تاريخه الصحي.

وكان من أبرز النتائج العثور على أدلة تشير إلى إصابة بيتهوفن بفيروس التهاب الكبد B، إلى جانب اكتشاف استعداد وراثي مرتفع للإصابة بأمراض الكبد.

ورجّح الباحثون أن تكون هذه العوامل، إلى جانب استهلاك الكحول، قد أسهمت في تدهور صحة الكبد، دون أن يتمكنوا من إثبات أن أيا منها كان السبب المباشر للوفاة.

وأوضح يوهانس كراوزه، الباحث في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، أن النتائج لا تكفي لحسم سبب وفاة بيتهوفن، لكنها توفر معلومات مهمة عن العوامل الصحية التي ربما أثرت فيه.

مفاجأة جديدة.. مستويات مرتفعة من الرصاص

لم تتوقف الاكتشافات عند التحليل الجيني، إذ كشفت أبحاث أُجريت عام 2024، بقيادة نادر رفاعي من كلية الطب بجامعة هارفارد، عن نتائج لافتة بعد فحص عينتين من شعر بيتهوفن.

وأظهرت التحليلات وجود تركيزات مرتفعة للغاية من الرصاص، بلغت في إحدى العينات نحو 95 ضعف المستوى المرجعي المستخدم في المقارنة، إلى جانب رصد مستويات مرتفعة من الزرنيخ والزئبق.

وقدّر الباحثون أن مستويات الرصاص المكتشفة قد تعادل تركيزا في الدم يصل إلى نحو 71 ميكروغراما لكل ديسيلتر.

ورغم أن هذه المستويات لا تكفي وحدها لإثبات أن التسمم بالرصاص تسبب في وفاة بيتهوفن، فإنها تثير احتمال مساهمته في بعض المشكلات الصحية التي عانى منها.

ومن بين هذه المشكلات اضطرابات الجهاز الهضمي، وتأثر وظائف الكلى، وربما تفاقم مشكلات السمع التي لازمته خلال حياته.

ماذا لو عاش بيتهوفن في عصر الطب الحديث؟

وفي عام 2025، حاول باحثون النظر إلى حالة بيتهوفن من منظور طبي معاصر، من خلال مقارنة مستويات تعرضه للرصاص بالمؤشرات الصحية المستخدمة حديثا.

وأظهرت المقارنة أن التركيز التقديري للرصاص في دمه كان سيتجاوز بنحو 17 مرة المستويات المسجلة لدى 95% من الرجال البالغين في ألمانيا عام 2019.

كما أشارت النتائج إلى أنه كان سيتجاوز بنحو 2.8 مرة إحدى القيم المرجعية المعتمدة لدى اللجنة الألمانية للرصد الحيوي البشري.

وتشير هذه المقارنات إلى أن تعرض بيتهوفن للرصاص ربما بلغ مستويات قادرة على إحداث أضرار صحية كبيرة أو تفاقم أمراض موجودة بالفعل.

لكن العلماء شددوا على أن تعدد الأعراض التي عانى منها الموسيقار لا يعني بالضرورة أن مرضا واحدا أو مادة سامة واحدة كانت مسؤولة عنها جميعا.

هل اقترب العلماء من حل لغز وفاة بيتهوفن؟

رغم الاكتشافات المتتالية، لا يزال الغموض يحيط بالسبب النهائي لوفاة بيتهوفن، كما لم يتمكن الباحثون من تقديم تفسير قاطع لفقدانه السمع أو اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة التي عانى منها.

ومع ذلك، أسهمت التحليلات الحديثة في رسم صورة أكثر وضوحا لحالته الصحية، بعدما كشفت عن مجموعة من العوامل التي ربما اجتمعت لتفاقم معاناته.

واللافت أن بيتهوفن استطاع، رغم أمراضه وتدهور قدرته على السمع، مواصلة الإبداع وتأليف مئات الأعمال الموسيقية التي تركت أثرا عميقا في تاريخ الموسيقى العالمية.

وكان الموسيقار قد أشار في رسالته الشهيرة إلى أن الفن أنقذ حياته، وأن رغبته في إنجاز الأعمال الموسيقية التي شعر بأنه مدعو إلى تقديمها كانت السبب الذي دفعه إلى الاستمرار رغم الألم.

بعد نحو قرنين من وفاة الموسيقار الألماني الشهير لودفيغ فان بيتهوفن، عادت خصلات من شعره لتكشف تفاصيل مثيرة عن معاناته الصحية، بعدما تمكن العلماء من العثور على أدلة تشير إلى إصابته بفيروس التهاب الكبد B، وتعرضه لمستويات مرتفعة من الرصاص، في اكتشافات تعيد فتح واحد من أكثر الألغاز الطبية المرتبطة بحياة عبقري الموسيقى الكلاسيكية.

وتشير التحليلات الجينية والكيميائية الحديثة إلى أن بيتهوفن، الذي توفي عام 1827، ربما عانى من مشكلات صحية معقدة تداخلت فيها عوامل وراثية وبيئية، وأسهمت في تدهور حالته خلال سنواته الأخيرة، بينما لا يزال السبب المباشر لوفاته غير محسوم علميا.

رسالة عمرها قرنان تكشف معاناة بيتهوفن

بدأت خيوط هذا اللغز عام 1802، عندما كتب بيتهوفن، وكان يبلغ 31 عاما، رسالة مؤثرة إلى شقيقيه، تحدث فيها عن معاناته من أمراض مزمنة وفقدان تدريجي للسمع واضطرابات صحية أثرت بشدة في حياته.

ووصف الموسيقار حالته بأنها "ميؤوس منها"، كاشفا عن حجم الألم الجسدي والنفسي الذي كان يعيشه، بعدما بدأت مشكلاته الصحية تهدد قدرته على مواصلة مسيرته الموسيقية.

ولم يرسل بيتهوفن الرسالة إلى شقيقيه، لكنه عبّر فيها عن رغبته في توثيق تفاصيل مرضه بعد وفاته، حتى يتمكن العالم من فهم معاناته والحكم عليه بصورة أكثر إنصافا.

وبعد مرور أكثر من 200 عام على كتابة تلك الكلمات، ساعد التقدم العلمي في الاقتراب من تحقيق رغبته، من خلال فحص خصلات شعر احتفظ بها أصدقاؤه وجامعو المقتنيات والمتاحف.

تحليل الحمض النووي يكشف فيروسا خطيراً

في عام 2023، نشرت دورية "Current Biology" دراسة علمية اعتمدت على تحليل الحمض النووي المستخرج من عينات شعر منسوبة إلى بيتهوفن.

وكشفت الدراسة أن بعض الخصلات التي اعتُقد لسنوات طويلة أنها تعود إلى الموسيقار الألماني لم تكن تخصه، بينما أتاحت عينات أخرى يُرجح أنها أصلية الوصول إلى معلومات جديدة عن تاريخه الصحي.

وكان من أبرز النتائج العثور على أدلة تشير إلى إصابة بيتهوفن بفيروس التهاب الكبد B، إلى جانب اكتشاف استعداد وراثي مرتفع للإصابة بأمراض الكبد.

ورجّح الباحثون أن تكون هذه العوامل، إلى جانب استهلاك الكحول، قد أسهمت في تدهور صحة الكبد، دون أن يتمكنوا من إثبات أن أيا منها كان السبب المباشر للوفاة.

وأوضح يوهانس كراوزه، الباحث في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، أن النتائج لا تكفي لحسم سبب وفاة بيتهوفن، لكنها توفر معلومات مهمة عن العوامل الصحية التي ربما أثرت فيه.

مفاجأة جديدة.. مستويات مرتفعة من الرصاص

لم تتوقف الاكتشافات عند التحليل الجيني، إذ كشفت أبحاث أُجريت عام 2024، بقيادة نادر رفاعي من كلية الطب بجامعة هارفارد، عن نتائج لافتة بعد فحص عينتين من شعر بيتهوفن.

وأظهرت التحليلات وجود تركيزات مرتفعة للغاية من الرصاص، بلغت في إحدى العينات نحو 95 ضعف المستوى المرجعي المستخدم في المقارنة، إلى جانب رصد مستويات مرتفعة من الزرنيخ والزئبق.

وقدّر الباحثون أن مستويات الرصاص المكتشفة قد تعادل تركيزا في الدم يصل إلى نحو 71 ميكروغراما لكل ديسيلتر.

ورغم أن هذه المستويات لا تكفي وحدها لإثبات أن التسمم بالرصاص تسبب في وفاة بيتهوفن، فإنها تثير احتمال مساهمته في بعض المشكلات الصحية التي عانى منها.

ومن بين هذه المشكلات اضطرابات الجهاز الهضمي، وتأثر وظائف الكلى، وربما تفاقم مشكلات السمع التي لازمته خلال حياته.

ماذا لو عاش بيتهوفن في عصر الطب الحديث؟

وفي عام 2025، حاول باحثون النظر إلى حالة بيتهوفن من منظور طبي معاصر، من خلال مقارنة مستويات تعرضه للرصاص بالمؤشرات الصحية المستخدمة حديثا.

وأظهرت المقارنة أن التركيز التقديري للرصاص في دمه كان سيتجاوز بنحو 17 مرة المستويات المسجلة لدى 95% من الرجال البالغين في ألمانيا عام 2019.

كما أشارت النتائج إلى أنه كان سيتجاوز بنحو 2.8 مرة إحدى القيم المرجعية المعتمدة لدى اللجنة الألمانية للرصد الحيوي البشري.

وتشير هذه المقارنات إلى أن تعرض بيتهوفن للرصاص ربما بلغ مستويات قادرة على إحداث أضرار صحية كبيرة أو تفاقم أمراض موجودة بالفعل.

لكن العلماء شددوا على أن تعدد الأعراض التي عانى منها الموسيقار لا يعني بالضرورة أن مرضا واحدا أو مادة سامة واحدة كانت مسؤولة عنها جميعا.

هل اقترب العلماء من حل لغز وفاة بيتهوفن؟

رغم الاكتشافات المتتالية، لا يزال الغموض يحيط بالسبب النهائي لوفاة بيتهوفن، كما لم يتمكن الباحثون من تقديم تفسير قاطع لفقدانه السمع أو اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة التي عانى منها.

ومع ذلك، أسهمت التحليلات الحديثة في رسم صورة أكثر وضوحا لحالته الصحية، بعدما كشفت عن مجموعة من العوامل التي ربما اجتمعت لتفاقم معاناته.

واللافت أن بيتهوفن استطاع، رغم أمراضه وتدهور قدرته على السمع، مواصلة الإبداع وتأليف مئات الأعمال الموسيقية التي تركت أثرا عميقا في تاريخ الموسيقى العالمية.

وكان الموسيقار قد أشار في رسالته الشهيرة إلى أن الفن أنقذ حياته، وأن رغبته في إنجاز الأعمال الموسيقية التي شعر بأنه مدعو إلى تقديمها كانت السبب الذي دفعه إلى الاستمرار رغم الألم.