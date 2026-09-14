لماذا يرتدي الناجحون الملابس نفسها تقريباً كل يوم؟ سر غريب وراء بساطة إطلالاتهم

هل تتخيل أن التخلص من حيرة اختيار الملابس كل صباح قد يكون أحد أسرار النجاح؟

بينما يبدأ كثيرون يومهم أمام خزانة الملابس في محاولة الإجابة عن السؤال المعتاد: «ماذا سأرتدي اليوم؟»، اختار بعض أشهر الشخصيات في عالم الأعمال والترفيه تجاهل هذه المعضلة تماماً.

فبدلاً من إهدار الوقت والطاقة في التفكير في الإطلالة اليومية، يفضل عدد من الأشخاص الناجحين اعتماد أسلوب ملابس ثابت أو محدود الخيارات، بحيث تبدو إطلالاتهم متشابهة إلى حد كبير من يوم إلى آخر.

شخصيات عامة

قد يبدو تكرار الملابس أمراً غريباً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة تملك القدرة على شراء عشرات أو مئات الأزياء، لكن الفكرة بالنسبة إلى بعض الناجحين لا تتعلق بالمال أو الموضة بقدر ما ترتبط بإدارة الوقت وتقليل القرارات اليومية.

فكل قرار، مهما بدا بسيطاً، يستهلك قدراً من الانتباه والطاقة الذهنية. ولهذا، يفضل بعض الأشخاص الناجحين التخلص من القرارات الروتينية التي لا يرون أنها تضيف قيمة حقيقية إلى يومهم، ومن بينها اختيار الملابس.

خيارات

بالنسبة إلى هؤلاء، قد يكون ارتداء الملابس نفسها أو اعتماد مجموعة محدودة من الخيارات وسيلة لتقليل ما يعرف بـ«إرهاق اتخاذ القرار».

فبدلاً من الوقوف كل صباح أمام عشرات الخيارات، يصبح الأمر أكثر بساطة: قطع ملابس محددة، ألوان مألوفة، وأسلوب يمكن اعتماده دون تفكير طويل.

والهدف ليس بالضرورة أن يبدو الشخص متواضعاً أو بعيداً عن الموضة، وإنما توجيه التركيز والوقت إلى أمور يعتبرها أكثر أهمية.

تكنولوجيا وترفيه

هذا النهج لم يقتصر على الأشخاص العاديين، بل اتبعه عدد من الشخصيات المعروفة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والترفيه، حيث أصبح بعضهم مرتبطاً بإطلالة شبه ثابتة يصعب تخيلهم من دونها.

وبمرور الوقت، تحولت هذه الاختيارات البسيطة إلى جزء من هويتهم الشخصية، بل وأصبحت في بعض الحالات علامة مميزة يتعرف الجمهور عليهم من خلالها.

وصفة سحرية

ليس ارتداء الملابس نفسها وصفة سحرية للنجاح بالطبع، كما أن امتلاك خزانة مليئة بالأزياء لا يعني بالضرورة عدم القدرة على تحقيق الإنجازات.

لكن الفكرة الأساسية تكمن في تبسيط الحياة اليومية والتخلص من القرارات الصغيرة التي يمكن اختصارها أو أتمتتها. فبالنسبة لبعض الناجحين، كل دقيقة يتم توفيرها من القرارات الروتينية يمكن استثمارها في العمل أو التفكير أو الإبداع أو حتى الراحة.

وفي النهاية، قد يكون الدرس أبسط مما يبدو: النجاح لا يتعلق دائماً بإضافة المزيد، بل أحياناً بمعرفة ما الذي يمكن الاستغناء عنه.

فمن هم أشهر الأشخاص الناجحين الذين جعلوا البساطة أسلوباً ثابتاً في ملابسهم؟

من رجال الأعمال ورواد التكنولوجيا إلى نجوم هوليوود وشخصيات عالم الترفيه، ستجد أن بعض الأسماء الأكثر شهرة اختارت تقليص خياراتها في الملابس إلى الحد الأدنى.