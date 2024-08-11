«باتشينكو» للروائية «مين جين لي» ضمن قائمة أفضل 100 كتاب

المصدر: دبي - البيان

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اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رواية «باتشينكو» للكاتبة الكورية الأمريكية مين جين لي ضمن قائمة أفضل 100 كتاب في القرن الحادي والعشرين حيث حلت في المركز الخامس عشر.

باتشينكو هي الرواية الثانية للمؤلفة والصحفية مين جين لي المقيمة في هارلم، وقد نُشرت في عام 2017، وهي رواية خيالية تاريخية ملحمية تتبع سيرة عائلة كورية تهاجر إلى اليابان، وتتميز القصة بمجموعة من الشخصيات التي تواجه العنصرية والتمييز والقوالب النمطية، وجوانب أخرى من التجربة الكورية في القرن العشرين في اليابان.

«لقد خذلنا التاريخ، ولكن لا يهم»، هكذا تبدأ رواية لي. إنها قصة غنية ومضطربة لعائلة كورية، تمر عبر أربعة أجيال من الحرب والاستعمار والصراع الشخصي.

في المراحل الأخيرة من قصة المؤلفة الكورية الأمريكية مين جين لي، الصبورة والممتدة عن عائلة كورية في اليابان، يسمح نوبيو بان، أحد الشخصيات الرئيسية في الرواية، لنفسه بلحظة من التأمل بينما يعيش «حياة صغيرة غير مرئية» في ناغانو باليابان عام 1969.

وهى حياة متواضعة، ولكنها محترمة. إنه يعيش مع زوجة وأربعة أطفال، ويعمل بوظيفة مدير لكازينو، حيث يلعب العملاء على آلات الباتشينكو التي أعطت الرواية عنوانها. ولكن روتين نوبو الذي لا يتغير وأسلوبه المنعزل يخفيان سراً رهيباً يطارده يومياً: فهو ليس يابانياً في واقع الأمر، بل هو كوري المولد نوا بايك، ابن مهاجرين فقراء يحتقرهم بقية المجتمع الياباني.

يعاني البطل أيضاً في الالتزام عاطفياً بزوجته، وتفانيه الكامل للغة والثقافة والأخلاق اليابانية، ولا يكشف عن خوفه العميق من كشف هويته فحسب، بل ويكشف أيضاً عن قبوله لاستحالة المساواة أو الخلاص.