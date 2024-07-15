«نيران جوفاء».. رواية تسرد أحداثاً مشوقة

المصدر: بيروت ـــ البيان

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أحداث مشوقة مستوحاة من الواقع تسردها رواية «نيران جوفاء» للكاتبة الأمريكية ذات الأصول الهندية سميرة أحمد.

وتدور أحداث الرواية حول جواد علي في الرابعة عشرة من عمره، أمريكي من أصول عراقية، فائق الذكاء ومخترع، ناجح في دراسته، ومتميز بين أقرانه... اعتقلته الشرطة بسبب اختراعه الجديد. صار يعرف بين زملائه كما في وسائل الإعلام بلقب «صبي القنبلة». السلطة برأت جواد، إلا أن مدرسته عاقبته، ومجتمعه حاكمه. وحين فقد، لم يأخذ الحدث من اهتمام الجهات الأمنية والإعلامية أكثر من بضعة أيام، طوى بعدها الجميع الصفحة.

يذكر أن سميرة أحمد مؤلفة «Love, Hate, and Other Filters»، التي صنفتها نيويورك تايمز في فئة الروايات الأكثر رواجاً، وهي كاتبة هندية من مواليد مومباي، وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. تخرجت في جامعة شيكاغو. ودرست اللغة الإنجليزية لتلاميذ المرحلة الثانوية، لمدة سبع سنوات. كما عملت على إنشاء أكثر من 70 مدرسة ثانوية صغيرة في مدينة نيويورك.