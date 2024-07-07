«النساء».. الأعلى مبيعاً على مدار 21 أسبوعاً

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت رواية «النساء» للكاتبة كريستين هانا، على مدار 21 أسبوعاً، الأعلى مبيعاً في قائمة نيويورك تايمز، وخلال السطور التالية سوف نستعرض أحداث رواية النساء.

«النساء» تدور أحداثها حول حكاية امرأة ذهبت إلى الحرب، لكنها تسلط الضوء على جميع النساء اللاتي يعرضن أنفسهن للأذى، واللاتي غالباً ما تُنسى تضحياتهن والتزامهن تجاه وطنهن، وهى رواية عن الصداقات العميقة في حكاية مرسومة بشكل غني مع بطلة لا تنسى.

وتدور الرواية حول حكاية فرانكي، طالبة التمريض البالغة من العمر 20 عاماً. ونشأت فرانكي في عالم جنوب كاليفورنيا المثالي المشمس والشاعري، وتمتعت بحياة مستقرة بين والديها المحافظين، وكانت تفتخر دائماً بفعل الشيء الصحيح، لكن في عام 1965 تغير العالم، وتجرأت فجأة على تخيل مستقبل مختلف لنفسها عندما سافر شقيقها للخدمة في فيتنام، لتنضم بدورها إلى فيلق ممرضات الجيش الأمريكي.

ونظراً لكونها عديمة الخبرة مثل الرجال الذين تم إرسالهم إلى فيتنام للقتال، فإن فرانكي تغرق في الفوضى والدمار الذي خلفته الحرب، بل يتحول كل يوم إلى مقامرة الحياة والموت، الأمل والخيانة، فحتى الصداقات العميقة يمكن أن تتحطم في لحظة.

لكن الحرب هي مجرد البداية بالنسبة لفرانكي وأصدقائها القدامى، إذ المعركة الحقيقية تكمن في العودة إلى أمريكا المتغيرة والمنقسمة، وإلى المتظاهرين الغاضبين، وإلى بلد يريد أن ينسى فيتنام.