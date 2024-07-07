«فن التعامل مع الناس».. كسب النفس والآخرين

المصدر: دبي - فادية هاني

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يعتبر التعامل مع الآخرين فناً منفصلاً بذاته، وله أصوله وقواعده العديدة تبعاً للمواقف والأشخاص، وقد فند الكاتب ديل كارنيجي ذلك في كتابه «فن التعامل مع الناس»، متناولاً أمثلة وخبرات وتجارب لأشخاص وعلماء وملوك وغيرهم، وطرق التغلب على المشكلات التي حدثت معهم، وكيف يمكن أن يكون الإنسان محبوباً وسط عائلته وزملائه ومحيطه بذكاء وبراعة.

ويحث الكاتب في البداية على تجنب النقد وضرورة السخاء في الثناء، مشيراً إلى مدى صعوبة تقبل الناس للوم والانتقاد.

ويشرح الكاتب من خلال تجاربه الشخصية أن بإمكان الشخص كسب اهتمام الآخرين، حتى أرفعهم قدراً، إذا ما أبدى اهتماماً بهم.

ويرى كارنيجي أنه يمكن انتقاد الآخرين دون إثارة العداوة، فمن الصعب إقناع الآخرين برأيك إن أخبرتهم بشكل صريح ومباشر أنهم مخطئون، فذلك بمثابة توجيه ضربة مباشرة لاعتزازهم بأنفسهم. ويحث على التحدث عما يحبه الآخر دون أن نفترض أن كل ما تقوله يلاقي القبول من الآخرين، فالقدرة على التأثير على شخص ما، هي عن طريق الحديث معه عن الأمور التي يحبها ويفضلها، ومن المهم أيضاً أن نبدأ الحوار مع الآخرين من الناحية الإيجابية.

ويقول الكاتب، إن أحد خبراء التربية يؤكدون أنه لا يوجد أتعس من الذي يتوق أن يكون شخصاً آخر مختلفاً عن الذي يؤهله، له كيانه الجسماني والعقلي، فالإنسان منا يعيش في حدود ضيقة بعدم استخدامه نقاط قوته إما لأنه لا يعرفها فيفشل، وإما لمحاولته أن يكون شخصاً آخر غير طبيعته، بينما عليه أن يدرك أنه شيء فريد في هذا العالم، وأن يسعد بذلك.