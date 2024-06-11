«يوميات عقيمة».. رواية شائقة عن حياة امرأة

المصدر: دبي ــ البيان

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تسرد رواية «يوميات عقيمة» للكاتب منير الحايك، حكايات مثيرة عن التناقضات الاجتماعية التي كانت سائدة في كثير من المجتمعات، وتحفل الرواية بأحداث مشوقة عن حياة المرأة.

وتدور أحداث الرواية حول امرأة تقوم بأدوار كثيرة حتى تحصل على رضا «سي سيد» الذي لا يدخر جهداً في ترسيخ سطوته وجبروته.

ويبرز في الرواية «حسان الأسعد»، الذي قرر الارتباط بابنة رأسمالي معروف، حسان رغم أسفاره وثقافته إلا أنه ظل منغلق العقل أسيراً للعقلية الذكورية التي تبيح له أن يسيطر على المرأة وأن يفرض عليها رأيه.

وتتطرق الرواية إلى تناقضات شخصية حسان وإصراره على اختيار أن تلد زوجته فاطمة صبياً. وتشير الرواية إلى أن فاطمة هي إحدى ضحايا المجتمع الذكوري، أفنت زهرة شبابها في خدمة «الرجل»، لم تكمل تعليمها، ولم تحصل على كثير من حقوقها!.