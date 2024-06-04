«قبضة الماضي».. غموض وإثارة وتشويق

المصدر: بيروت ـــ البيان

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صدرت حديثاً الترجمة العربية لرواية «قبضة الماضي» للكاتبة البريطانية روزي والش.

«قبضة الماضي» الصادرة عن «دار نوفل»، رواية مليئة بالغموض والإثارة والتشويق، تسرد قصة إيما عالمة أحياء بحريّة ومُقدّمة برنامج تلفزيوني، وزوجها ليو كاتب مقالات. يعيشان في بيت صغير مع ابنتهما روبي وكلبهما جون كيتس. إيما وليو مرّا بالكثير من التجارب الصعبة معاً، من عدم قدرتهما على الإنجاب لثلاث سنوات واضطرارهما إلى اللّجوء إلى التلقيح الصناعي، إلى إصابة إيما بالسرطان واضطرار ليو إلى تحضير مقالة نعي احتياطيّة لها. لكنّ ما يتبيّن لاحقاً أنّ هذه المشاكل لم تكن سوى قطرة في البحر الذي تغرق فيه هذه العائلة الصغيرة.

يكتشف الرجل خلال أحداث الرواية أنّه لا يعرف شيئاً عن زوجته، وأن المرأة تتخبّط بين ماض مؤلم يستمرّ في اجتياح واقع لطالما حلمَت به. تحفل الرواية بالكثير من الألغاز والغموض والتحدّي، وتجمع بين الإيقاع المُثير للروايات النفسيّة والانفعالات العاطفيّة لقصّة حبّ عميقة.

تجدر الإشارة، إلى أن روزي والش — كاتبة بريطانية عملت في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية. صدرت لها عدة روايات كوميديّة رومانسيّة تحت اسم مُستعار، هو لوسي روبنسون، قبل أن تعتمد اسمها الحقيقي في العام 2018، في رواية «The Man Who Didn’t Call» التي نشرتها نوفل بالعربية تحت عنوان «ثم اختفى» (2020).