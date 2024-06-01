المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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ما أقسى الأصوات التي تثبط العزيمة وتتهمك بالفشل! كتاب «النوم مع العدو» يوجهك للعناية بصوتك الداخلي والتصالح معه لتمضي قُدماً نحو السعادة المرجوة والنجاح المستمر.

يبدأ د. خليفة السويدي المقدمة بعنوان «فاتحة الشهية»؛ لتأتي بعدها «الخلطة السرية للصراع عند البشرية» التي يقدم فيها حلولاً للصراع مع الذات من خلال استشارات قدمها من قبل، ثم يوضح في «لخبطة العجين» ما يسمى بـ«معادلة الإنسان»، المتمثلة في كلمة «رجع»؛ روح وجسد وعقل؛ ليخبرنا أكثر عن «حادث تصادم»، وهو التصادم مع قوانين الفطرة، مؤكداً أن النجاح في التعامل معها يؤدي إلى سكينة وسعادة، موضحاً أكثر تدرج الصراع النفسي في «المصارعة الحرة»، معقباً بأمثلة ليسألك بعدها: «هل ستكمل الكتاب؟».

يقدم لنا في «الفحص الذاتي» التمرين للتطبيق المثالي لمعادلة الإنسان على نماذج حالات من وحي خيال الكاتب؛ لنتعرف أين الخلل في كل حالة، ويكمل في «سرد الذات.. اكتب قصتك» لتقيس الخلل الذي تواجهه في يومك، ثم يسألك: «هل تشعر بالسعادة؟»؛ فيطرح عليك ستة أسئلة ويفندها ليهديك إلى «الخطوات المتوازنة نحو السعادة»، مؤكداً فيها حقائق من خلاصة تجاربه في الحياة، يليه «قد أفلح»، يهدينا فيه إلى الحل للتخلص من الهموم بتزكية النفوس والعناية بها؛ ليختم بـ«كلمة وداع».

كتاب جيب حيوي تفاعلي يستند إلى القرآن والأشعار، إضافة إلى أقوال أهل العلم والاختصاص بإسقاط ذكي واستخلاص واستنباط بلغة سهلة قريبة، يهديك فيها إلى حياة متصالحة سعيدة ناجحة ما أمكن بإذن الله.