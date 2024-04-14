«فقط لفصل الصيف» تتصدر قائمة نيويورك تايمز الروائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعاً فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وقد جاءت لتتضمن رواية للكاتب أمور تاولز، صاحب رواية «جنتلمان في موسكو»، وروايتان للكاتبة ريبيكا ياروس.

وجاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية «فقط لفصل الصيف» للكاتبة آبي جيمينيز، وتدور حول «جاستن» و«إيما»، اللذين يلتقيان في جزيرة خاصة على بحيرة «مينيتونكا» ويرتبطان بعلاقة عاطفية.

جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية «النساء» لـ كريستين هانا، وتدور أحداث الرواية في عام 1965، تتبع طالبة تمريض شقيقها للخدمة خلال حرب فيتنام قبل أن تعود إلى أمريكا المنقسمة حول الحرب، في عودة ملفتة إلى أجواء الحروب الأمريكية في الخارج وما يرافقها من انقسامات اجتماعية داخلية.

جاءت في المرتبة الثالثة، رواية «طاولة لشخصين» بواسطة أمور تاولز، فهي عبارة عن مجموعة من ست قصص قصيرة مقرها في مدينة نيويورك تدور أحداثها خلال العصر الذهبي لهوليوود. وجاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية «الجناح الرابع»، لـ ريبيكا ياروس، وهي رواية خيالية تدور حول شخصية فيوليت سورينجيل.

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية «لهب الحديد» أيضاً لـ ريبيكا ياروس، وتدور أحداث الرواية حول امرأة تواجه خيارات صعبة تضع علاقتها بالرجل الذي تحبه على المحك.

يذكر أن قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر مبيعاً، قد نشرت لأول مرة دون ضجة بتاريخ 12 أكتوبر عام 1931. وكانت تتألف من خمسة عن فئة الخيال وأربعة عن فئة الكتب غير الخيالية (الواقعية) لمنطقة مدينة نيويورك فقط. ووسعت القائمة في الشهر التالي فباتت تغطي ثماني مدن، مع قائمة منفصلة لكل مدينة.

وفي 9 أبريل عام 1942، تم إنشاء قائمة وطنية على مستوى كامل الولايات المتحدة في صحيفة «نيويورك تايمز بوك ريفيو»، التي تصدر كل يوم أحد، فألغيت قوائم المدينة بعد مرور بضع سنوات، ولم يتبق سوى التصنيف الوطني الشامل، والذي كان يجري إعداده وفقاً لـ«التقارير الصادرة عن المكتبات الرائدة في 22 مدينة»، وهو النظام الذي ما زال قائماً إلى اليوم.