عوالم كتاب «رمضان والعلاقات الاجتماعية»

المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل ازدحمت أيام رمضان بالاجتماعات العائلية واللقاءات؟ هل استثمرته كما يجب؟ كتاب (رمضان والعلاقات الاجتماعية) يهديك من لطيف القول وعميق الفكر ما يدفعك لتصحيح المسار كما يجب.

بعد المقدمة يبدأ د. جاسم المطوع بعنوان «١٣وسيلة تصل فيها رحمك» يلفت الانتباه فيها إلى أهمية صلة الرحم وأثره مؤكداً مقولة «كثر التواصل وقل الوصل»، وبعد تعداد ٢٥ فائدة رمضانية في ثلاث مجموعات موضحاً فيها فضائل هذا الشهر الكريم يأتي «٤٠ هدفاً لشهر رمضان المبارك؟» يشاركنا فيه أهداف الناس التي أجابت على سؤاله لافتاً النظر إلى تنوعها، مؤكداً على أهمية التركيز والجدة في السعي لإنجازها، ويلهمك أكثر بـ «أفكار اجتماعية ونفسية لرمضان»، ليأتي حوار الأمريكي والصيني موضحاً قيمة الصلاة وأهميتها.

ينتقل في «حوار مع الظل في رمضان» إلى مكاشفة النفس بأسلوب قصصي ثم يلتفت إلى أهمية العمل والأخذ بالأسباب حال الدعاء، ليقف في معنى دعاء مستلهماً مدى التوازن والانسجام بدروس إدارة عملية، فيتساءل «كيف تطور ذاتك برمضان؟»، معدداً أصناف الناس في رمضان ثم يوضح مدى ارتباط عيد الدنيا بعيد الآخرة، ليلتفت إليك متسائلاً «ماذا تعرف عن الصيام الرقمي؟» ناصحاً وموجهاً في إجابته، وبعد فرحة العيد يواسي المريض مجيباً على السؤال «هل التوبة والاستغفار علاج نفسي؟»، مؤكداً في آخر مقال إن رمضان فرصة لإطالة الأعمار بالأعمال الصالحة.

الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات اجتماعية لغتها سهلة قريبة تدرج في طرحها من أهمية التخطيط والهدف إلى مكاشفة النفس وتهذيبها ثم تطويرها ودفعها لاستثمار غنائم هذا الشهر الكريم.