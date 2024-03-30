المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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الإخلاص هو الركن الأول في الحياة، وكما ورد في الحديث: «وأخلص العمل فإن الناقد بصير»، كتاب «الإخلاص والنية الصادقة» يتناول هذا الموضوع المتجدد بمنهجية علمية وتوجيه واضح.

بعد المقدمة يبدأ د.ناصر صبره الكسواني بالمبحث الأول «تعريف الإخلاص والنية» لغة واصطلاحاً، موضحاً «علاقة النية بالإخلاص»، و«الإخلاص بالإحسان»، مبيناً «أهمية الإخلاص والنية الصادقة» في المبحث الثاني، معقباً بـ«ثمرات الإخلاص والنية الصادقة وآثارهما» في وقاية الإنسان، و«تفريج الكرب والنجاة من المصائب» وما يليه من آثار مجتمعية من «البركة في الأعمار والأعمال» و«النجاة من الفتن»، لينتقل إلى المبحث الرابع «من علامات أهل الإخلاص»، ومنها الابتعاد عن العجب وتزكية النفس، والعمل بصمت، و«البعد عن الشهرة» والمدح إضافة إلى الاستمرارية في العمل مهما تقلبت الأحوال وتغيرت الظروف.

ثم يلتفت في المبحث الخامس إلى مكدرات الإخلاص والنية الصادقة أبرزها الرياء مفصلاً في تبيانه، ليأتي المبحث السادس دوافع وبواعث الإخلاص والنية الصادقة، ومنها الصحبة الصالحة وقراءة سير الصالحين في الإخلاص، فينتقل في المبحث الأخير إلى استعراض بعض النماذج منها ثم تأتي خاتمة الكتاب.

كتاب منهجي يخط السبيل بطرح علمي غزير مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم يتخللها أبيات شعرية ومعاجم لغوية، يطهر النفس وينقيها من شوائبها للتحلي بالإخلاص ما أمكن متوجهة بنية صادقة في كل سبيل لها.