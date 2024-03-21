مركز جمعة الماجد يصدر كتابه الجديد «وجوه القرآن»

المصدر: دبي – البيان

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صدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي كتاب جديد بعنوان «وجوه القرآن»، من تأليف الأديب الطبيب العالم أبي الفضل كمال الدين حبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي، المتوفى تقريباً بعد سنة 600 هـ، وتحقيق الدكتور طه محمد فارس.

قدَّم المحقق للكتاب بدراسة تناول فيها ترجمة المؤلف، ثم عرض للوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ثم تلا ذلك بدراسة عن الكتاب مستعيناً بالنسخة الفارسية المطبوعة منه، ومخطوط من مقتنيات المركز بعنوان بيان وجوه المعاني الألفاظ القرآنية المتعددة المعنى من قبل التفسير، ثم أتبع ذلك بقسم التحقيق الذي جاء مرتباً ترتيباً ألفبائيّاً، ثم ختم الكتاب ببعض الفهارس الفنية التي تسهل الاطلاع والبحث، وهي: فهرس للألفاظ والوجوه، وفهرس للأعلام، وفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات.

وهذا هو الإصدار التاسع والأربعون بعد المائة من الكتب التي يصدرها المركز، حيث تتميز إصدارات المركز بموضوعاتها المتخصصة في التراث والتاريخ والعلوم الإنسانية.