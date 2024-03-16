«نسمات» وانغ منغ الضاحكة بالعربية

المصدر: دبي - البيان

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صدر حديثاً عن دار غراب للنشر والتوزيع، من ترجمة ميرا أحمد، النسخة العربية من رواية «النسمات الضاحكة» للكاتب والفيلسوف الصيني الكبير «وانغ منغ»، وهو وزير ثقافة أسبق، وتعتبر «النسمات الضاحكة» هي أحدث أعماله الروائية.

وتحكي الرواية قصة حب وزواج الكاتب داتشنغ، وتكشف عن صدمة أفكار جيل كامل نتج عن تقلبات العصر، كما تجسد مصائره ومشاعره.

وتدور أحداث الرواية منذ الخمسينيات حتى عام 2019، ونُسجت وسط تأملات وانغ منغ العاطفية، سواء كان موضوع الحب أو الزواج أو التركيز على التاريخ الشخصي، لذا فهي تحمل ثمانين عاماً من الخبرات الحياتية والتراكمات العاطفية للكاتب، وتحقق التواصل مع معاصريه والاقتراب من حقيقة الحياة وواقعها المعاش، واستيعاب جوهر البشر وسبر أغوار العالم الإنساني.

وفي الوقت نفسه، يتسنى للقارئ التعرف إلى كيفية ارتباط وانغ منغ بالصين القديمة، والتعبير عن التكامل المتعدد وتجسيد العديد من المفاهيم والأفكار التي تدور حول قضية الحوار والتواصل، وهذا بشأنه يفضي إلى حالة الصخب وتعدد الأصوات الداخلية في أعماله، ما يشكل التوتر الجدلي بين الداخل والخارج، وبين المعاني الصريحة والضمنية، وبين المثالية والواقع. ويتمتع «وانغ منغ»، بإحساس فطري عالٍ وروح استكشافية سبرت الأغوار الإنسانية وغاصت في عوالمها الداخلية، وبعد نهاية الثورة انطلقت موجة جديدة من أدب التأملات، وكان «وانغ منغ» من القوى الأساسية الإبداعية في أدب التأملات، الذي راح يتأمل في تاريخ الأمة ومستقبلها.

وكشفت أعماله عن الظواهر التي سادت خلال الثورة الثقافية، كما اتسمت لغته بطابع شعري، وكأن أعماله الروائية نصوص شعرية أو نثرية ذات مذاق خاص. وعكست أعماله رحلة الشعب الصيني على درب الحياة المليء بالأشواك، وقدم إسهامات عديدة وابتكارات جديدة في العمل الأدبي حتى أصبح واحداً من أهم الكتاب الذين أثروا الأدب الصيني المعاصر، وحافظوا على حيوية الطاقات الإبداعية في ذلك الوقت. وتحول من الاتجاهات الأدبية البدائية إلى اتجاهات أكثر نضجاً وعمقاً.