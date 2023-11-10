كتاب «عرض الأفكار» دليل النجاح في الإقناع

المصدر: دبي - فادية هاني

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يعلّم كتاب «عرض الأفكار- اجعل الناس يقعون في حب أفكارك» امتلاك المهارات المطلوبة لتوليد الأفكار، وتحويلها إلى مفاهيم، وتطبيقها على المشروعات، مع كيفية عرضها على أصحاب القرار من دون ارتكاب الأخطاء، التي تتسبب بضياعها كالخوض المبالغ في التفاصيل من دون تحديد الجوانب الرئيسية أو عدم التركيز على هدف الفريق، وبالتالي قد يتم ابتكار حلول قيمة، ولكن الأهداف تكون مختلفة تماماً، وأحياناً قد يفسد الحماس الزائد البحث والتدقيق، فقد يقترف كثيرون هذا الخطأ لاهتمامهم بالفكرة، لا بكيفية عرضها، غير مدركين أن نجاحها يعتمد بنسبة تسعين في المائة على إقناع الأشخاص بها، وعشرة في المائة فقط على جهودهم الشخصية.

وحدد الكاتب ييرون فان خيل عدداً من الأخطاء، التي قد تحدث، خلال التعامل مع الأفكار والحلول الخاصة بها، منها التركيز على توليد الأفكار من دون فهم الهدف بشكل واضح، وبعد الفهم يتعين على صاحب الفكرة أن يطورها، إذ لا بد من تحديد العوامل المؤثرة في الخطة، التي يتم إعدادها للوصول إلى الهدف مثل الموازنة والإطار الزمني، والجمهور المستهدف.

ويشير الكاتب أيضاً إلى أهمية معرف أصحاب المصلحة ودوافع وتفكير الطرف الآخر، وفهم الأنماط الشخصية المختلفة، ومن ثم الإعداد لعرض الفكرة، فبعد التخطيط لكيفية سريان العرض لا بد من التدرب أمام الزملاء والأصدقاء، لتحسين الأداء، مؤكداً أنه يجب الاهتمام بلغة الجسد، بحيث يكون الوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم مع النظر في أعين الحاضرين، واستخدام اليدين للشرح مع الانتباه لعدم استخدامهما بشكل مفرط، وعند الاستماع لأسئلة الآخرين يجب الإيماء بالرأس، والابتسام مع استخدام كلمات مثل «نعم وصحيح»، وفي النهاية يجب مراقبة الحاضرين، وطلب ملاحظاتهم والانتظار ملياً قبل الرد عليهم لإعطاء النفس فرصة للتفكير الجيد والرد المناسب.