«غريب بين العابرين» قصص ترتحل في ثنايا النفس والمشاعر

المصدر: دبي- البيان

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صدر مؤخراً، كتاب بعنوان «غريب بين العابرين»، للكاتب حسن المير أحمد، عن دار أوستن ماكولي للنشر – الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن مجموعة من القصص القصيرة والخواطر، التي تتمحور حول رحلة في ثنايا النفس والمشاعر.

وجاء في تقديم الناشر للكتاب: «غريب بين العابرين، عنوان جذاب ومميز لمجموعة من القصص القصيرة والخواطر التي تأخذ القارئ في رحلة مؤثرة عبر ثنايا النفس البشرية، هي نصوص تعكس قوة ذلك القلم، الذي لا يقتصر دوره على نقل المشاعر الإنسانية وتخليدها، بل يتعدى ذلك ليكون السلاح الأقوى والأكثر تأثيراً، هي نصوص عن الوفاء والكبرياء والحب وألمه وبهائه وجماله». وجاء غلاف الكتاب معبراً عن المحتوى بشكل لافت، من خلال لوحة للفنان التشكيلي إبراهيم الحميد.

وهذا الإصدار سيكون متوافراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية 2023، من خلال جناح الدار D-21 - Hall No. 2، علماً أن الكاتب سيقوم بتوقيع كتابه في الجناح المذكور يوم السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة السادسة مساء. يذكر أن حسن المير أحمد كاتب وصحافي سوري مقيم في دولة الإمارات، عمل في العديد من المطبوعات، وتبوأ مناصب مرموقة فيها، وله مجموعة قصصية بعنوان «الأشلاء»، وإسهامات في القصة والشعر والنصوص الأدبية في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.