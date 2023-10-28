المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل أجهدك عقلك بالتفكير الزائد أم أنت أجهدته بكثرة التحدث إليه؟ كتاب «مخك ينصت إليك دائماً» يمهد لك الطريق لترويض التنانين الخفية التي تنفث لظاها بين جنبيك.

بعد المقدمة يبدأ بتمهيد يوضح لك فيه بنية الدماغ و«دوائر الصحة والمرض الأربع» ثم يأتي القسم الأول «ترويض تنانين الماضي» يعدد لك فيه هذه التنانين نحو الهجر والإهمال والقلق والصدمة، موضحاً استراتيجيات ترويضها، مبيناً أثر ما تفعله على مناطق الدماغ ثم ينقلك إلى ترويض العالم الخارجي في القسم الثاني «تهدئة تنانين الآخرين» نحو الآباء والإخوة والأبناء، إضافة إلى المعلم والأصدقاء وصولاً إلى زملاء العمل ورئيسك والعالم الرقمي؛ ليأتي القسم الثالث «روّض الأفكار التي تغذي تنانينك»، فالأفكار لا يكون لها أي تأثير إلا إذا ارتبطت بها، وهنا يستعرض «أنواع الأفكار السلبية التلقائية»، موضحاً كيفية التعامل معها.

ينتقل إلى السلوك في القسم الرابع «التخلص من تنانين العادات السيئة»، موضحاً آلية تحويل العادات السيئة إلى عادات جيدة، مبيناً دور كل جزء من الدماغ في ذلك مستعرضاً لحالات عالجها في عيادته؛ ليوجهك أكثر في التعامل مع الإعلام والدعاية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في القسم الخامس «أغلب التنانين المتآمرة» ليوصلك إلى «حماية الآخرين من التنانين المتآمرة» ثم يأتي القسم السادس «برنامج التعافي من تنانين الإدمان»؛ يقدم لك فيه نموذجاً جديداً قائماً على الدماغ ومكوناً من اثنتي عشرة خطوة؛ يوصلك فيه إلى «إنشاء شبكة دعم لصحة الدماغ» ليختم بالقسم السابع «مروض التنانين» قبل خاتمة الكتاب.

كتاب قوي في موضوعه وذكي وعملي في طرحه؛ فهو أشبه بالمعلم في لغته والطبيب في تشخيص الظواهر.