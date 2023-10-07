المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل تجد الوقت الكافي لإنجاز مهامك اليومية وأهدافك الأسبوعية؟ كتاب «فن التخفف» يوجهك لحياة أكثر إنتاجية بارتفاع وعي حقيقي بما يستوجب لديك المساحة والأولوية. بعد التوطئة يبدأ الكتاب بالإجابة عن التساؤل «ما هو التخفف؟» في الفصل الأول يوضح فيه تعريفه وآثاره إضافة إلى قصص أشخاص تثبت ذلك ثم ينتقل إلى الفصل الثاني «لماذا يعتبر التخفف أداة فعالة لعيش حياة ذات مقصد؟» فيوضح فوائد التخفف ومشاكله؛ لينتقل إلى نصائح مهمة في الفصل الثالث «كيف تبدأ التخفف؟» ويتوسع أكثر في المفهوم مستخلصاً «مبادئ التخفف الرقمي» ثم يأتي الفصل الرابع «التخفف والعلاقات» يوضح فيه أسباب التخلص من الأشخاص السلبيين، مؤكداً أن «التخفف في العلاقات ليس مرادفاً للتقليل».

يستهل الفصل الخامس «التخفف في العمل» بتوضيح الفرق بين الناجحين والفاشلين في إدارة الوقت مستشهداً بأنماط حياة شخصيات ناجحة؛ ليختم بالفصل السادس «العيش على الكفاف الحياة الطبيعية بعيداً عن شبكات التوزيع» يبدأ فيها بتوضيح مخاطر المنظفات الكيماوية ويعقب بـ«نصائح للتنظيف باستخدام منتجات طبيعية» ويوجهنا لترشيد الاستهلاك واختيار بدائل صديقة للبيئة في «المرحلة الثانية: العيش بغير حاجة لشبكات التوزيع» قبل خاتمة الكتاب.

كتاب خفيف لطيف يوجهنا لتطبيق مفهوم التخفف.