«أفكار وجدت لتبقى».. دليل لجعل الأحاديث أكثر تأثيراً

المصدر: دبي – فادية هاني

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يستعرض كتاب «أفكار وجدت لتبقى» لكاتبيه شيب هيث ودان هيث، طرقاً متنوعة لجعل الأفكار أكثر تأثيراً وتميزاً وإقناعاً، ويسلط الكتاب الضوء على الأثر الذي يتركه البعض في نفوس الآخرين.

ويشير الكتاب إلى أن بعض الأفكار مثيرة للاهتمام أكثر من غيرها، لافتاً إلى أن بعض الأفكار تنقصها مهارات معينة لكي تحولها إلى أفكار مهمة، ولهذا يجب السعي لجعل الأفكار حقيقية وفعالة، موضحاً أن هناك خمسة مبادئ للأفكار الراسخة وإضفاء الطابع الملموس والمصداقية.

وتطرق الكتاب إلى مسألة البساطة مؤكداً أنها تتمثل في إيجاد الأساس أي التعمق في المعنى الأساسي لبلوغ الهدف بدلاً من النظر في العناصر السطحية، فإذا كانت الفكرة بسيطة ومتقنة وقوية فستجني ثماراً مدهشة، وأشار الكتاب إلى عنصر المفاجأة لافتاً إلى أن الشخص إذا قام بعمل شيء لم يسبق لأحد أن قام به فسيلفت انتباه الآخر.

وسلط الكتاب الضوء على فكرة «أشياء ملموسة» متطرقاً إلى القصص الشهيرة الراسخة في الأذهان، وفيها نجد شيئاً ملموساً في بيئة الإنسان كحكاية السلحفاة والأرنب.

وأشار الكتاب إلى أهمية المصداقية وحكاية القصص، فمن الصعب التأثير في الآخرين إذا لم تتحلَّ بالمصداقية التي تجعل الناس يصدقون الأفكار.