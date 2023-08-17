المصدر: (القاهرة - البيان)

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يقدم هذا الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «شذور الذهب في التفسير والتاريخ والفن والأدب» قراءة في مجموعة من الأعمال الأدبية والفنية.

الكتاب الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر لمؤلفته الناقدة الدكتورة سيزا قاسم ضم بين صفوفه عدة فصول حملت عناوين: «توالد النصوص وإشباع الدلالة: تطبيقاً على تفسير القرآن»، و«الخطاب التاريخي من التقييد إلى الإرسال: قراءة في الطبري والمسعودي وابن خلدون»، و«العلاقة بين التاريخ والرواية: مدخل وعرض تحليلي»، وغيرها من العناوين.

في تقديمه للكتاب، يقول د.طارق النعمان: «في دراسة المؤلفة التي جاءت بالكتاب تحت عنوان «توالد النصوص وإشباع الدلالة: تطبيقاً على تفسير القرآن» يصبح الطبري موقعاً ينظر منه إلى الزمخشري.