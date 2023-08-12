7 روايات عالمية تتصدر قائمة نيويورك تايمز الشهر الجاري

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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نشرت «نيويورك تايمز» قائمة أحدث الإصدارات للكتب والروايات التي من المتوقع أن تلقى انتشاراً وشعبية أغسطس الجاري، وتنوعت ما بين الروايات الإنسانية في إطار فلسفي والكتب غير الخيالية، إلى جانب أدب الجريمة.

وتصدرت رواية الكاتبة آن باتشيت التي جاءت بعنوان «توم ليك» القائمة وعدّتها رواية عائلية بامتياز.

قوة الفلسفة

في حين تدور رواية «الحالمون: وقوة الفلسفة في الأوقات المظلمة»، التي جاءت في المرتبة الثانية للكاتب فولفرام أيلنبرجر؛ ومترجمة بواسطة شون وايتسايد، في أربعة فلاسفة رجال ساعدوا على إعادة اختراع تخصصهم في العقود العشرة من القرن العشرين.

لسعة النحلة

وفي المرتبة الثالثة جاءت رواية «لسعة النحلة» للكاتب بول مواري التي تركز على الجانب الكوميدي والأخطاء على حد سواء. وتتابع الرواية عكس مصير عائلة بارنز، انحداراً بدأ بسبب الانهيار المالي الإيرلندي، نعم، ولكن ربما تكون قد تم بفعل لحظات مصيرية في الماضي العائلي.

تساقط السعادة

وفي إطار فلسفي احتلت رواية الكاتبة انجي كيم المرتبة الرابعة ضمن قائمة «نيويورك تايمز» للإصدارات الحديثة أغسطس الجاري فتسلط رواية «تساقط السعادة» الضوء على قصة عائلية وعاطفية تبدأ بعودة والد ميا إلى المنزل بعد رحلة المشي بالجبال، الشخص الذي يحمل الإجابات لا يستطيع الكلام: شقيقها الأصغر يوجين، العضو الوحيد في العائلة الذي كان بصحبة والدهم في ذلك اليوم، يعاني حالة وراثية تجعله غير قادر على التحدث. وعبر سير التحقيق، تتأتى إلى ميا تقديراً جديداً للفرق بين اللغة والإدراك.

حبكات متصاعدة

وتطرح رواية «ويلفول» بقلم دانيال كراوس والتي جاءت في المرتبة الخامسة العديد من التساؤلات الممزوجة بحبكات متصاعدة من الرعب والإثارة.

غموض وجريمة

وفي المرتبة السادسة يعود الروائي جيمس ماكبرايد برواية غموض وجريمة قتل تحت عنوان «متجر السماء والأرض»، التي تدور في حي تشيكن هيل، وهو حي حيوي في بوتستاون، بنسلفانيا.

10 قصص

ويناقش الكاتب جمال برينكلي عبر مجموعته القصصية الثانية التي احتلت المرتبة السابعة ضمن القائمة تحت عنوان «شاهد: قصص» ماذا يعني أن تكون شاهداً؟ عبر 10 قصص، يستكشف برينكلي كيف يؤثر تصورنا في حياتنا وعلاقاتنا ومجتمعاتنا؟