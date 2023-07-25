«هويتنا الإعلامية».. سرد بحثي يوثق تاريخ الإعلام الإماراتي

المصدر: دبي - فادية هاني

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يقدم كتاب «هويتنا الإعلامية من صحيفة الفريج إلى الصحافة العالمية»، للكاتبة والباحثة الإماراتية علياء الياسي، عرضاً لتاريخ الصحافة في الإمارات، ويوثق محطات نشأة وسائل الإعلام في الدولة.

وتؤكد الباحثة أن كتابها يهدف إلى حفظ الهوية الإعلامية والتعريف بها وتثقيف طلبة الإعلام وجميع المهتمين بهذا المجال وتعزيز الوعي والمعرفة حول التطورات التي مر بها الإعلام في الإمارات.

يضم الكتاب تسعة فصول، وهي: الصحف الشعبية ومؤسسوها، والمؤسسات الإعلامية في الدولة، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، والمناطق الإعلامية الحرة الموجودة في الدولة، والحماية القانونية للإعلاميين، وأخيراً الوثائق الإعلامية.

وكشفت علياء في حديثها لـ«البيان» أن الكتاب، الذي مثّل مشروع تخرج، يسد نقصاً في المعلومات عن الصحافة الإماراتية، لافتة إلى ندرة المواد المتعلقة بالإعلام المحلي، حتى أن جل ما هو متوفر في هذا الشأن هو معلومات شخصية. وتقول الباحثة إنها اختارت أن تبحث في هذا المجال وتوثق ما تصل إليه، وهو ما أتاح لها في النهاية أن تصدر الكتاب بطبعته الأولى في بداية العام 2011.

وجمعت المؤلفة في كتابها المعلومات الشفهية من رواد الإعلام والرعيل الأول من الإعلاميين والمؤسسين، واعتمدت أيضاً على البحث في الكتب والزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية في الدولة.

ومن اللافت، أن إصدار الكتاب شجع العديد ممن لم تصل إليهم الباحثة، للتواصل معها، ومدها بمعلومات إضافية، أغنت بحثها، وزادته شمولية.