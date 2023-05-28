سراب غانم تصدر «أنا سراب لمن لا يؤمن بالماء»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أصدرت الكاتبة السورية سراب غانم، وبحضور نخبة من المثقفين والشعراء والأدباء، كتابها الأول، تحت عنوان «أنا سراب لمن لا يؤمن بالماء»، في جناح دار موزاييك للنشر، ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب.

وأبدت سراب سعادتها الكبيرة بعد إصدار الكتاب في أبوظبي، موجهة الشكر للقائمين على المعرض، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية.

وأشارت إلى أهمية المعرض الذي يستقطب أبرز الكتاب والمثقفين، مشيدة بدعم الإمارات غير المحدود لكل ما يتعلق بالأدب والثقافة والفن.

وذكرت سراب أن «القصائد الوجدانية التي يتضمنها الكتاب، بمختلف أفكارها، تلامس وجدان أي شخص يقرأها»، موضحة أن التناقضات والمشاعر الإنسانية الموجودة لدى المرأة والرجل، تبرز واضحة في محتوى الكتاب.

وفي سياق آخر، أكدت سراب أنها تكتب باستمرار القصة القصيرة والقصائد النثرية، بالإضافة إلى الشعر.

وأوضحت أن التجارب الحياتية تساعدها كثيراً في تطوير حس الكتابة لديها، مشيرة إلى أن هذه التجارب تعد العامل الأبرز الذي يساعد الأدباء على الإبداع.

واختتمت سراب بالتأكيد على أنها انتهت سابقاً من تأليف مخطوطين جاهزين للنشر، إضافة إلى مخطوطَين في القصة القصيرة.