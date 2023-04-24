«سحر الترتيب».. عالم مفعم بالطاقة وروح الحياة

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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يسلط كتاب «سحر الترتيب.. الفن الياباني في التنظيم وإزالة الفوضى»، للكاتبة ماري كوندو، الضوء على كيفية ترتيب المنزل، والإيجابيات الكامنة وراء ذلك، ليرتحل بالقارئ إلى عالم مفعم بروح الحياة. وقد ترجم هذا الكتاب إلى 12 لغة، وطبع منه أكثر من 4 ملايين نسخة. ويتكون الكتاب من خمسة فصول مشوقة، ويعتبر من القطع المتوسط، ويحتوي على 213 صفحة.

ثقة

وتشير الكاتبة إلى أنه حين يصبح منزلك مرتباً، ستجد أن حياتك كلها قد تغيرت، وعندها يمكنك الشعور بثقة أكبر في النفس، وستصبح أكثر نجاحاً، ويمكنك امتلاك الطاقة والحافز وأسلوب الحياة الذي تعشقه.

ويحفز «سحر الترتيب» القارئ ويلهمه للابتعاد عن الجوانب السلبية، والتوقف عن الشعور بالقلق، وامتلاك الطاقة.

‏ويحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان «لماذا لا أستطيع إبقاء منزلي مرتباً؟» وتقول الكاتبة في هذا الفصل: لا تسعَ وراء الكمال، بل انطلق ببطء، وتخلص من غرض واحد فقط كل يوم. هذا ما قرأته الكاتبة في أحد الكتب المتعلقة بالترتيب التي تم نشرها في اليابان، وحاولت تبنيه، ولكن لم تستطع ذلك، وتقول: لا بد من الحماس أثناء الترتيب، والسعي وراء الكمال دفعة واحدة.

علب الهواتف

ويحمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان «كيفية الترتيب حسب الفئة»، حيث تؤكد الكاتبة على رمي الأشياء التي تقع في خانة قد تحتاج إليها لاحقاً، وتقول: علب الهواتف الجوالة، العلب ضخمة جداً، لذا ارمِ العلبة التي كانت تحتوي على هاتفك فور فتحها، كما أنك لست بحاجة أيضاً إلى الدليل أو القرص المدمج المتوافر مع الهاتف، فستكتشف التطبيقات التي تحتاج إليها من خلال استعماله، كل زبائني رموا هذه الأشياء، لكن أياً منهم لم يشعر بالانزعاج بسبب غيابها، إذا واجهت مشكلة بإمكانك دوماً طلب المساعدة من الموظف في المتجر، أي من حيث اشتريته، فالأسرع هو سؤال اختصاصي للحصول على جواب، بدلاً من محاولة إيجاده بنفسك في الدليل.