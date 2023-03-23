«جامع أعقاب السجائر» الأدب الهادف بلا إثارة

المصدر: دبي - البيان

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تشير رواية «جامع أعقاب السجائر»، للروائي اللبناني منير الحايك، إلى أنّ الإبداع والتميز ليس في الموضوع المُحرم والغريب، بل بالأدب الهادف، الذي يلتزم بقضايا الأمة، ولا ينفصل عن هموم الإنسان المعاصر، بل يجمعهما معاً بتقنيات أدبية، فيبلغ بموضوعه وأسلوبه منزلة رفيعة. وتخوض الرواية عبر أحداثها في أعماق النفس الإنسانية وعوالمها.

«جامع أعقاب السجائر»، هي الرواية الرابعة في سلسلة روايات الحايك، وقد صدرت في طبعتها الأولى في يونيو 2022، وجاءت في نحو (173) صفحة من السرد الشائق والأحداث المتلاحقة. وتدور أحداث الرواية حول شخصية الجد (مصطفى)، التي يرويها أحد أبنائه، من خلال رسائل يتبادلها مع ابنة أخت له، وتقرر أن تكتب مسيرة جدها وقصة حياته، لإلقاء الضوء على الأعمال البطولية التي قام بها، فتتواصل مع خالها عبر البريد الإلكتروني، لتحقيق هذه الغاية.