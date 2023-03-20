«كلمة» يصدر الترجمة العربية لكتاب «المواد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «المواد»، للباحث كريستوفر هول، أنجزتها المترجمة رشا صلاح الدخاخني، وراجعها عمر الأيوبي، ويصدر الكتاب ضمن سلسلة «مُقدّمات موجَزة» بالتعاون مع مطبعة جامعة أكسفورد العريقة.

يتألف الكتاب من 6 فصول. يبدأ الفصل الأول بمزيج يحتوي على مدخل إلى مواد من أنواع عدة، من وجهة نظر علمية وصناعية، وأحياناً تاريخية أيضاً. ويتناول الفصل الثاني البنية المجهرية للمواد لنرى كيف تتكون (وكيف نعرف مكوناتها). ويصف الفصلان الثالث والرابع الخواص المتنوعة للمواد التي تجعلها مفيدة، وكيف نفسر هذه الخواص إلى حد ما. ويلقي الفصل الخامس نظرة على كيفية تصنيع المواد، وكيف نصنع منها الأغراض التي تهمنا في النهاية. وأخيراً، يتناول الفصل السادس مشكلة الاستدامة ويحاول إيضاحها.

بالإضافة إلى ذلك هناك ثلاثة ملاحق: الملحق الأول عبارة عن دليل مختصر للكميات والوحدات المستخدمة في الكتاب، والملحق الثاني يضم اختصارات لبعض البوليمرات الشائعة، والملحق الثالث يحوي قائمة بجوائز نوبل في الكيمياء والفيزياء المتعلقة بعلم المواد، بالإضافة إلى المراجع ومصادر إضافية للقراءة وأخيراً الفهرس.