«متاهة الأوهام».. رحلة غموض لا تنتهي

المصدر: بيروت - البيان

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تسلط رواية «متاهة الأوهام» للكاتب المغربي محمد سعيد احجيوج الضوء على العديد من الأحداث الغامضة وتروي الكثير من الأفكار المتنوعة التي يسردها الكاتب بطريقة إبداعية فريدة.

تبدأ أحداث الرواية بتلقي الكاتب المغمور اتصالاً من مجهول. يظهر رقمٌ غريب على الشاشة. الصوت الرقيق يعرض المساعدة... ثم تبدأ المتاهة.

تنقسم الرواية إلى 3 أجزاء، وثلاثة أصوات، لكنها اجتمعت في كتابٍ واحد، يخرج منه صوتٌ واحد. صوتٌ يتبعثر، فلا يأتي من الماضي وحسب، بل يضع القارئ هناك، في الماضي نفسه. تتصل الأصوات بعضها ببعض، وتفترق في متاهةٍ نعرف بدايتها، ولا نعرف نهايتها، وأحياناً بالعكس. داخل هذه الرحلة الاستثنائية، تدور قصةٌ واحدة، لكنها تتحدث عن نفسها عبر أكثر من طريقة. قصة الكاتب نفسه، الذي يحاول متابعة مهنة العيش، فتعترضه الأحداث.