الخوارزميات.. الظل الشرير

المصدر: الشارقة - البيان

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«الظل الشرير - لعنة الخوارزميات» عنوان كتاب مهم يعرض في جناح دار سويد، ضمن مشاركتها في الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو من تأليف ناورز خليل.

يسلط الكتاب الضوء على آليات التلاعب والمراقبة اللاإنسانية التي تطبقها مواقع التواصل الاجتماعي والمسوّقون والشركات على المستخدمين، بالاستعانة بالخوارزميات، ومدى خطورتها، والاستخدامات الخاصة بالبيانات المجمعة التي يتم الحصول عليها، وقطاعات الأعمال التي تستفيد منها، والحيل النفسية التي يتم تبنيها للاستحواذ عليها.

يستعرض الكتاب أيضاً استفادة مخترعي الخوارزميات من علم النفس والسلوك والرياضيات وآليات عمل الدماغ، لجني أكبر فائدة من مستخدمي أدوات التقنية الحديثة.

كذلك يتناول الكتاب مسألة انتهاك الخصوصية والتلاعب بالعواطف عبر أنظمة المكافآت التي تقدمها مواقع التواصل، وتضخيم المشاعر السلبية، وصولاً إلى العمل على أجندات خفية خطيرة، كتقويض الديمقراطية، والتدخل في الانتخابات، و«التزييف العميق» للمحتوى بحيث يتماشى مع تحقيق هدف معين.