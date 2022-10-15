المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل أنهيت الواجبات واستعددت للاختبارات؟ هل حددت أهم الملحوظات والتلخيصات؟ كتاب «مميز بالأصفر» هو مقرر مختصر في العيش بحكمة والاختيار بذكاء؛ في ستة فصول أساسية يمر بها الإنسان في الحياة.

يبدأ الكتاب بالإحسان ويبين أثره من خلال القصة «اختبار الراديو» ثم يتابع بحكم وأقوال توضح ماهية الإحسان وكيفيته ويدعو لتطبيقها كأن تعامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملونك بها ولا تنسَ أن تُحسن في الخفاء مع حسن الظن بالناس وتحيتهم وتشجيعهم ومواساتهم؛ فأفعالك وأقوالك ستعود إليك في يوم ما.

ينتقل إلى «الكرم» في الفصل الثاني موضحًا جوهر الكرم في القصة «عشية العيد في طقس بارد»، ويتابع بوصايا وحكم لتنمية قيمة الكرم والعناية بالآخرين والمجتمع فتغدو سلوك حياة مضمنًا صفاتها وضوابطها وأحكامها مع الدعوة لتطبيقها.

يبدأ الفصل الثالث «المتع البسيطة» بقصة «الأقرب والأغلى» موضحًا أهمية الاستمتاع بالحياة؛ ليتابع بوصايا تدعو للاستمتاع بالحياة والعناية بهذه القيمة وتنميتها بالعادات اليومية وتفكيرنا لتغدو فطرة جُبلنا عليها في خضم الأهداف الكبيرة والإنجازات.

ليتابع بالتوجه الذهني في الفصل الرابع في قصة «إنه خيارنا»؛ يوضح فيها قوة التوجه الذهني وأثره؛ ليكمل بأضراره ومنافعه وسبله وتوجيهه بأقوال المفكرين والعلماء، وينتقل في فصله الخامس «الزواج» موضحاً تعريفه ومفهومه في عنوانه «الوعد»؛ ليعقّب بوصايا للدخول المثالي في هذه المرحلة وتوجيهها ثم يختم بفصله السادس «الأبوة» مستهلًا بقصة من سيرة كاتب الكتاب بعنوان «التقدير» موضحاً دور الأبوين في حياة الأبناء متابعًا بوصايا لتوجيهما.

يستقي الكتاب عنوانه من وحي الدراسة وتحديد المهم وتمييزه باللون الأصفر؛ ليبني فصوله كمنهج يبدأ كل فصل بقصة فيها الفكرة الرئيسة للفصل ويختمه بخلاصة وواجب مقرر تطبيقي. كتاب غني توجيهي بأقوال العلماء والحكماء والمفكرين والأمثال والأشعار مع قصص من كتب وسيرة الكاتب.