المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل تبحث عن وظيفة؟ هل تفكر بأقصر طريق ممكن لها؟ هل تسعى للشهرة والأثر النافع المستمر؟ هل صنعت لنفسك هوية خاصة؟ كتاب (الإنترنت مفتاحك للثراء) هو الدليل الواعي لسبر أغوار اقتصاد الإنترنت بخبرة ومعرفة.

بعد شكر خاص والإهداء، تبدأ مقدمة الكتاب من دار النشر كتوصيف للكتاب؛ ليتابع علي آل سلوم بعنوانه الأول (الدروس المستفادة من الحلاقة) كمدخل للكتاب يشد القارئ ويحثه بالتساؤل «هل يمكن جني الثروة عبر الإنترنت؟»، ويكمل في (كيف نسافر عبر الزمن) ليشد القارئ أكثر وكيف أن الإنترنت تساعدك في ذلك.

وفي (التاريخ الموجز للمال) يحكي بإيجاز تاريخ المال من المقايضة حتى العملات لينتقل إلى (معادلة الثروة البسيطة «م.م.») موضحاً «كم القيمة التي يمكنك إضافتها» و«القيمة المدركة» و«أثر الإنترنت على القيمة» وتسويقها وانتشارها بصنع هوية خاصة بصاحبها، وتحرير الناس من القيود المكانية والمظهرية والتركيز على الإنتاجية، موضحاً (أربعة أنواع من صانعي الثروة).

أما في (كيف تستنسخ نفسك) فيلفت نظرك إلى أهمية التطور التكنولوجي في استنساخ نفسك في فيديوهات وصور ووصولها لأي مكان في العالم من غير قيود؛ ليعود في (دروس في الثروة من عصر ما قبل الإنترنت) إلى من صنع ثروات ضخمة في القرن الماضي، وكيف أن الإنترنت توفر لك جميع أسباب النجاح التي ساعدتهم في الثروة والشهرة. وفي (أثر الإنترنت على الحياة) يتحدث عن «التعليم» و«العلاقات» و«العمل» و«الثقافة» و«الحكومات» و«التعاون» محذراً من «مساوئ الإنترنت». أما في (اقتصادات الإنترنت: نماذج الأعمال لصناعة الثروة على الإنترنت) من خلال «التسويق» و«تسويق الفروع» و«التجارة الإلكترونية» و«البرمجيات» و«التعليم» و«الخدمات» و«الإعلان» واليوتيوب و«حقوق العلامة الخاصة» و «العلامة البيضاء» و«التجارة» و«الممتلكات» و«الشحن المباشر» مؤكداَ «رأس المال المخاطر».

وفي (الدليل السريع لتصبح رائداً في العمل على الإنترنت) يوضح أهمية إتقان ثلاثة أمور: «العقلية، والمعرفة بالأعمال، ومهارات الإنترنت» متابعاً بتمهيد الطريق لذلك من خلال معرفة النفس واللعبة مع ضرورة نشر أفكارك وممارسة الأعمال على الإنترنت والتسويق لها، والتأكيد على أهمية الإنتاجية والاستمرارية في التعلم. أما في (القمصان الصفراء ضد القمصان الحمراء) فيناقش الإقصائية المجتمعية والحدودية وكيف تغلبت الإنترنت عليها؛ ليختم بتطبيق عملي على معادلة الثروة البسيطة «م.م.» وتوظيف الإنترنت فيها. كتاب تعليمي إرشادي تطبيقي؛ يحتوي على رسوم بيانية وجداول، بالإضافة إلى أقوال أهل العلم والخبرة.

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