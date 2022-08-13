عوالم كتاب «المرحلة الملكية»

المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل تتورط في جدالات تافهة؟ هل يستفزك أي كاذب أو محتال يحاول خداعك؟ هل تشعر فعلاً بالمسؤولية الكاملة عن حياتك وصحتك؟ كتاب «المرحلة الملكية» يقودك لأجمل مرحلة تصل إليها من حيث السمو والوعي في 62 وقفة؛ لتنعم بهذه المرحلة التي يطيب لك الحياة بها. بدأ د. خالد المنيف مقدمته بعنوان الكتاب نفسه؛ يوضح فيها ملامح من يصل لهذه المرحلة، ثم يبدأ الوقفة الأولى بعنوان «ليس لك من الأمر شيء»؛ يوضح فيه أهم مهارات «الشخصية السعيدة»، ويليه «الحفلة المشؤومة!»؛ يذكر فيها حفلات الإشفاق على الذات، ويتابعه «أنت أقوى.. تأكد!» و«كبر دماغك!».

ويتابع بفن الإدارة أكثر في «أنا من ضيع الشلن!» حتى يصل إلى «قوانين القلوب الطاهرة»، ثم ينتقل إلى «نظرية ABC»؛ ليكمل «الأفكار اللاعقلانية!» [المشكلة والحل]؛ يناقش فيه الأفكار التي تناولتها النظرية.

يوضح أثر العامل النفسي في «السجناء والقاتل الخفي!» حتى يصل إلى «كيف تحقق الرضا؟» ثم يعرّج إلى «خصوم بنكهة أخرى!»، وفي «رزق!» يتوسع مفهوم الرزق أكثر كما يوضح أهمية العناية بالنفس في «هي لحظات.. فاستمتع بها!» حتى يصل إلى «السوط الموجع!»؛ لينتقل إلى العالم الخارجي ومدى تأثيره في «لماذا يكرهونني؟» و«الزعول!» و«يا زعلان، ليه الزعل!».

يعود للسعادة من زوايا متعددة في «عوائق السعادة العشرة!» حتى يصل إلى «علمتني كاترينا!» ثم ينتقل إلى المشكلات وحلها في «أسرار القرار الجيد» و«همسات في حل المشكلات!»، ويعود لزوايا جديدة للسعادة في «ألفادو» و«قاعدة 99» ثم ينتقل إلى العالم الخارجي في «صناعة النكد» حتى يصل إلى «أنماط البشر في التعامل مع الحق المسلوب!»، ثم يعود إليك في «فلسفة الخطأ» و«لست مضطراً».

يلتفت إلى أهمية عدم الاغترار بالمظهر في «الديك الراقص»؛ ليعود إلى ذاتك في «أرجوك لا تخربها» حتى يصل إلى «سرك في بير»، والآخرين في «صناعة الشر!» و«فن التعامل مع الأشرار»، وبعد العودة للذات في «العقل الضاحك» يعود للآخرين في «يقولون»، ثم يحكي قصة فيلم في «قائمة الدلو» وما تعلمته من فيلم (The Bucket List) ليعود لذاتك حتى ختام الكتاب.بنية الكتاب تنقسم إلى وقفات تنتهي كل وقفة بخلاصة في وقفة قلم أو شعاع مع خرائط ذهنية بأيقونات معبرة في أغلب الوقفات.