أمينة أوزدامار تحرز جائزة «جيورج بوشنر» الأدبية

المصدر: دارمشتات - د ب أ

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مُنحت الكاتبة الألمانية - التركية أمينة سيفجي أوزدامار جائزة «جيورج بوشنر» الأدبية المرموقة في ألمانيا لعام 2022. وأعلنت الأكاديمية الألمانية للغة والشعر في دارمشتات أمس أنه سيُجرى تسليم الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، خلال احتفالية في 5 نوفمبر المقبل.

وتعد جائزة «جيورج بوشنر» إحدى أهم الجوائز الأدبية في الدول الناطقة باللغة الألمانية. وأوزدامار هي المرأة الثانية عشرة التي تحصل على الجائزة.

وقالت لجنة التحكيم في تبريرها: «مع أمينة سيفجي أوزدامار تكرم الأكاديمية الألمانية للغة والشعر كاتبة بارزة تدين لها اللغة الألمانية وآدابها بآفاق وموضوعات جديدة وصوت شديد الشاعرية».

وأضافت اللجنة أن الكاتبة والممثلة والمخرجة المسرحية، التي ولدت في تركيا في 10 أغسطس عام 1946، تعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود على إثراء المشهد الأدبي باللغة الألمانية عبر رواياتها وقصصها القصيرة ومسرحياتها.

وتمنح الأكاديمية الجائزة منذ عام 1951 للكتاب الذين يكتبون باللغة الألمانية.