المصدر: دبي ــ البيان

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ما أحوجنا لأن ينتشلنا رفيق من غياهب الحزن والكدر، أو الضيق والضجر، أو ضياع البوصلة والقلب منكسر هامسًا مترفقاً بقلوبنا يوصينا: أن نكون بخير؛ ماسحاً دمعنا بمنديله الحريري سارقاً ضحكات الأمل ببريق دمعنا وافياً حق قلوبنا حتى نأنس ونسعد. كتاب (كن بخير) يمهد لك الطريق ويضع بين يديك إشراقات في ستة فصول خفيفة لطيفة لا يلزمك بقراءته من الصفحة الأولى؛ هو يرفق بقلبك ليتجلى شغفك فيعانق حرفه بخار قهوتك لتهدأ ويصبح نبضك له أكثر.

تبدأ عائشة العمران مقدمتها لتضع يدك على قلمها فتُهدّئ من روعك أن اطمئن فنحن شركاء في هذا الحرف وهو لي أكثر منك؛ لتبدأ فصلها الأول بمعالجة أعماقك وتوجيه بوصلتك؛ فتتحصن بمعية الله ثم مصاحبة نفسك والرفق بها أكثر، وتتابع فصلها الثاني بتخصيص الحزن وكيفية معالجته؛ فتقلب وجه الحزن ليكون حافزاً للعمل والإنجاز؛ لتعيدك لنفسك أنك تستطيع أكثر مما تظن مؤكدة أن الحياة لن ينهيها هذا الحزن بل تستمر؛ فتعلّق برقبتها وانطلق.

في فصلها الثالث تُذكّر أن الفرج قريب؛ متابعة أن كل شيء سينتهي فعليك أن تكون ثابتاً في وجه العاصفة؛ لتنتقل في فصلها الرابع إلى ضرورة المحافظة على نفسك رغم كل شيء. بعد معالجة عالمك الداخلي تلفت انتباهك في الفصل الخامس إلى أثر العالم الخارجي عليك، وتختم بلفت نظرك إلى بعد نظر من يتدخل في حياتك أحياناً ليمنعك مما لا يحمد عقباه. أما فصلها الأخير توصي فيه بممارسة مهارات السعداء؛ في هذا الفصل تجمل ما تطرقت إليه في الفصول الخمسة قبله كمهارات يستثمرها المرء في نفسه ليكون بخير.

يتنوع الطرح لديها من قصة أو بيت شعري واستنباط الحكمة أو تحليل واستنتاج مما يعطي القارئ سعة معرفية وواقعية تلمس جميع فئات المجتمع ما أمكن. لغتها سهلة قريبة مع عمق في معناها لتسبر أغوار النفس البشرية وتسقيه من عسلها فتستجيب النفس طوعاً. تدور في فلك الذات وكيفية التعامل معها وتوجيهها لتكون بخير؛ فهي المسؤولة عن ذلك، وترى أن العالم ليس مسؤولاً عن تعاستك وفشلك بل أنت المسؤول عن إنقاذ نفسك من هذا الشعور؛ فتبدأ من معالجة عالمك الداخلي بعد التعلق بالله سبحانه وتعالى وتتدرج إلى عالمك الخارجي؛ فعالمك الداخلي هو الأهم لتكون بخير وعليه أرى أن القارئ يستوجب عليه أن يبدأ من الصفحة الأولى من الكتاب بعكس ما أوصت به الكاتبة في مقدمتها.