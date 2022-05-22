كتب متنوعة تنمّي حب المطالعة في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تملك الأمّ مفتاحاً سحرياً تستطيع من خلاله إنجاب طفل متعلّق بحبّ القراءة منذ اليوم الأول من ولادته، ففي الثلث الأخير من فترة الحمل يبدأ الجنين بسماع حديث والدته، ومحاولة إدراك ما تقول، إذ تبدأ حينها أذناه بالعمل بشكل طبيعي لتلقي وسماع ما يدور حوله من أحداث، واليوم أمام الأمّهات فرصة اختيار الكتب المناسبة لهذه الفترة من تلك المعروضة في منصات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، فما هي طبيعة الكتب المناسبة لهذه المرحلة؟

أنماط وأنغام اللغة

تعدّ المؤلفات التي تعتمد على الإيقاع واللّحن والأصوات الموسيقيّة وأنماط اللّغة الأخرى، هي الأنسب للجنين ليبدأ رحلته نحو عالم القراءة، فالأطفال في مرحلة الثلث الأخير من الحمل لا يلتقطون أنماط وأنغام اللغة التي يسمعونها فحسب، بل يمكنهم بعد الولادة حسب دراسات عديدة، أن يتعرفوا إلى الكلمات التي سمعوها لأول مرة في أرحام أمّهاتهم، ومن هنا، توفّر العديد من دور النشر إصدارات كثيرة مناسبة.

وتجد الأم الحامل «دار كريدية للطباعة والنشر والتوزيع» عدداً من الإصدارات التي تتناول قصصاً بسيطة باللغتين العربيّة والإنجليزية، بأسلوب ممتع مبني على أنغام وإيقاعات موسيقيّة متدرّجة، بحيث تبدأ الأمّ بالقراءة بصوت واضح يشبه الغناء، كإصدار مجموعة «The Incredible Peppa Pig» المؤلفة من 50 قصّة، تتحدّث عن حيوان صغير لطيف ومحبوب من قبل الأطفال الصغار، يعيش مع عائلته، وهي مجموعة من أفضل الكتب مبيعاً ويوجد منها نسخة رسوم متحركة.

3 كتب

وتعرض نفس الدار سلسلة أخرى بعنوان «سلسلة تامر يستكشف»، تتكون من 3 كتب باللغتين العربيّة والإنجليزية، مصاغة بأسلوب سلسل ومبسّط وتقدم أحداثاً يوميّة قريبة من حياة الطفل، إلى جانب إصدار آخر باللغتين العربية والإنجليزية كذلك بعنوان «ماجد والأرقام» و«ماجد والحيوانات»، تصطحب خلالها الأم جنينها في رحلة ممتعة بين الأرقام وأصناف الحيوانات بكلمات بسيطة وممتعة، لا تخلو من الأنغام والإيقاعات الموسيقيّة.

وتتيح «دار التدبر للتجارة العامّة» إصداراً من كتابين بعنوان «كتاب الموسيقى، عمر وهانا»، والذي يعدّ نسخة مطبوعة لمجموعة رسوم متحركة، تهدف إلى تعليم الأطفال عدداً من القيم والأخلاق التربويّة، بصيغة مقاطع غنائيّة بإيقاع وألحان بسيطة ومحببة للصغار، وعبر شخصّية طفلين برفقة والديهما، حيث يمكن للأم القراءة بصوتها الموسيقي القريب من أُذني جنينها.