أكاديمية الشعر تصدر كتاباً جديداً

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أصدرت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، كتاب «إتحاف الناس بشرح قصيدة ابن عديم في قبيلة بني ياس»، لمؤلفه علي أحمد الكندي المرر، وجاء الكتاب في 89 صفحة من القطع الصغير.

ويعتبر هذا الكتاب حلقة من سلسلة تاريخية عن قبيلة بني ياس التي صنعت لها في المنطقة تاريخاً ولا تزال قوية تصنع لها عزاً على عزها وتبني لها أمجاداً عريقة، ويعد الكتاب بمثابة مرجع هام للدارسين والباحثين في تاريخ بني ياس.

وتناول المرر في كتابه عدة تعريفات هامة قبل شرح القصيدة، منها علم الأنساب وتاريخه وما يترتب عليه من الأحكام والمعارف الدينية.

وتطرق إلى نسب قبيلة بني ياس، كونها من أشهر القبائل في شرق الجزيرة العربية، أما موطنهم الأصلي هو الظفرة، وقد ورد ذكرهم في مراجع عدة على لسان مؤرخين كثر.

وتناول الكتاب عشائر بني ياس، وذكر تقسيمات السنة لدى أهالي منطقة الظفرة مقر بني ياس وهي أربعة مواسم: الصفيري والشتاء والصيف والقيظ، كما تطرق إلى سكان منطقة الظفرة.