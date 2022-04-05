تلميذة إماراتية تؤلف كتاباً عن تطوير الذات

المصدر: دبي ـ البيان

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نشرت التلميذة الإماراتية مهرة علي آل علي البالغة من العمر ثلاث عشرة سنة، كتابها الأول عن تطوير الذات، لإلهام الشباب الآخرين ليصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم. يشرح الكتاب الذي يحمل عنوان «اِبنِ نسخةً أفضل مِن نفسك» سبع خطوات رئيسية يمكن أن تساعد الأشخاص بسن مَهرة على إعادة تركيز عقولهم وتغيير حياتهم.

رؤى محفزة

يعالج الكتاب الذي يتسم بأسلوبٍ مباشرٍ قضايا مثل التسويف والمخاطرة، وهو مليء بالرؤى المحفزة للتفكير التي تشجع وتحفز القراء وتتعاطف معهم. الهدف الرئيسي لمَهرة من خلال هذا الكتاب هو مساعدة الشباب على تحديد أولوياتهم، ومعرفة قيمة أنفسهم، وعيش حياة مليئة بالإرادة، وتطوير تفكير يعزز نموهم يومياً.

وفي حديثها عن مصدر إلهامها للكتاب، قالت مَهرة: أنا قارئة نهمة مثل أمي، وانبهرت حقاً عندما قرأت أول دليل لتطوير الذات بعنوان «الاتفاقيات الأربعة»، وبدأت في قراءة هذه الأنواع من الكتب بشكل حصري. نحن نعيش في أوقات ملؤها التحديات، وبصفتنا شباباً، فإنه يصعب علينا أحياناً التغلب على ضغوطات الحياة حتى في ظل الظروف العادية. وضاعفت الجائحة تلك التحديات ورأيت أن الكثير منا أُصيب بالإحباط إثر تأثيرها.

وتابعت: «أردت أن أشارك تجربتي مع كتب تطوير الذات وكيف ساعدتني في تغيير حياتي. ولأنني أدركت أن المراهقين لا يحبون القراءة كثيراً، قررت أن أكتب دليلي الخاص الذي خصصته لهم وتعمدت إيجازه. هدف الكتاب هو إيصال رسالة إلى القراء مفادها أنه إذا كان بإمكاني إجراء تغييرات لتحقيق أحلامي، فهم أيضاً يمكنهم ذلك».