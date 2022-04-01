اختتام فعاليات شهر القراءة بمركز محمد بن خالد

المصدر: العين - وام

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ناقش مجلس الفكر والمعرفة في ختام فعاليات شهر القراءة الوطني مارس 2022.. كتاب «مشوار المشي» للكاتب روبرت فالزر ضمن برنامج «ندوة الكتاب» بحضور ومشاركة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وذلك في ختام فعاليات شهر القراءة الوطني مارس 2022.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «اليوم نحن أمام رواية مختلفة، مكتنزة بين السطور إذ يتراءى للقارئ أن هناك فكرة يبحث عنها الكاتب ووجعاً يخفيه متمنياً بأن تتغير حياته، إذ هناك ترابط قوي بين الكاتب وشخصيات أبطاله، ورغم أوضاعه وأوجاعه وآلامه كان التفاؤل عنده تلك الروح التي اتسم بها».

وأوضحت أن الكتاب رحلة ذاتية لسيرة الكاتب المتماسة مع الحياة بكل جوانبها، وهي الرحلة التي بدأت مثل مشوار المشي من لحظات الشروق للحظات استرخاء الليل وظلمته التي تبدل كل شيء بلحظة وجودية فارقة، فقد ظل الكاتب يسير بنا وكأننا نعيش معه داخل شريط سينمائي واستطاع بقدرة وصفية رائعة أن يستحوذ بذهني كقارئة ويمنحني القدرة على التخيل للمشاهد، بدءاً منذ مغادرته غرفة المكتب والذي أسماها الأرواح.

يذكر أن مجلس الفكر والمعرفة أطلق مبادرة «هارموني» الانسجام الذاتي مع النفس من بداية شهر القراءة حيث شاركت العضوات بإطلاق عبارات يومية تبعث على الانسجام والاسترخاء، فيما ترأست الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان فعاليات خلال الشهر كان أبرزها: حوار ثقافي حول طه حسين، وجوه متعددة للعقل بالتعاون مع مركز أبو ظبي للغة العربية ضمن برنامج «بصيرة العقل»، كما قدمت محاضرة في جامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان ماذا بعد القراءة؟