صدور الترجمة العربية لرواية «الوشاح المدنس»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مشروع «كلمة» في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الترجمة العربية لرواية «الوشاح المدنس» لمؤلفها الروائي فانيشوار ناث رينو، ونقلها إلى العربية د. مجيب الرحمن، وراجع الترجمة د. ذكر الرحمن.

تعد رواية «الوشاح المدنس» للروائي العظيم «فانيشوار ناث رينو» (1921-1977) من أهم الروايات في أدب لغة الـ«هندي» (لغة الهند الرسمية الأولى)، بعد رواية «غودان» لعبقري الرواية الهندية والأردية «بريم تشاند»، وتمثل رواية الوشاح المدنس النموذج الأرقى للرواية المحلية في أدب لغة الـ«هندي». لقد غيرت الرواية بشكل جذري بنية الرواية الهندية وأنماطها السردية، وأجريت حولها دراسات وبحوث كثيرة في الجامعات الهندية والغربية.

ترصد الرواية تجارب ومحن مجموعة من الناس في قرية نائية في شمال شرق الهند، وبالتحديد قرية «ميري غنج» في مقاطعة «بورنيا» في ولاية بيهار في خضم حركة «ارحلوا عن الهند» في عام 1942 التي قادها المهاتما غاندي ضد الاحتلال البريطاني، وتحكي قصة طبيب شاب «براشانت كومار»، الذي يسعى إلى تغيير أنماط الفكر السائدة في المجتمع الريفي، الذي يئن تحت وطأة الجهل وسيطرة الأوهام والخرافات في ظل طغيان النظام الإقطاعي والتراتبية الطبقية، وما يترتب منها من آثار خطيرة ومدمرة على حياة القرويين في المجتمع الريفي الهندي بشكل عام.