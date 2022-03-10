الروائي الأمريكي ساندرسون يجمع 15.4 مليون دولار في 24 ساعة

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براندون ساندرسون الروائي الأمريكي البالغ من العمر 46 عاماً كتب خلال فترة الجائحة روايات ستتم إتاحتها عبر شركة «كيك ستارتر».

وقد أطلق حملة جمع تمويل جماعي لنشر أربع روايات ذاتياً. وأشار، وفق ما ذكر موقع «غارديان»، إلى أنه أطلق حملة جمعت مبالغ جعلتها واحدة من أكبر صفقات الكتب في التاريخ. وتمكن خلال ثلاثة أيام من إطلاق مشروع «كيك ستارتر» من كسر الرقم القياسي للمنصة ليحقق الإيرادات الأعلى خلال 13 عاماً من وجودها. وأقر ساندرسون أن الأيام «القليلة الماضية كانت مجنونة.» وأضاف: «خلدت إلى النوم ليل الثلاثاء بعد أن أطلقت الحملة على «كيك ستارتر»، وصحوت الأربعاء على مبلغ تجاوز ثمانية ملايين دولار».

وبالفعل، تطرح تلك المبالغ المذهلة أسئلة حول استعداد المؤلفين الذين لديهم منصات رئيسية للتوجه للنشر الذاتي، ففي غضون 24 ساعة فقط، تمكن براندون من جمع 15.4 مليون دولار، وهو بحسب موقع «كيك ستارتر» نفسه أحد الأيام الأكثر نجاحاً في أي من حملاتهم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبعد يومين من ذلك، كان المؤلف قد جمع بالفعل أكثر من 19 مليون دولار، نقلاً عن «نيويورك تايمز».

يذكر أن الرقم القياسي السابق المحقق لمشروع تمويل جماعي كهذا كان قبل سبع سنوات حين حققت ساعة «بيبلواتش» الذكية 20.3 مليون دولار خلال حملة من 30 يوماً. وأثنت أوريانا ليكريت، مديرة النشر والأعمال الكوميدية في الشركة على المسألة قائلة: «إنه لأمر ملهم أن ترى المعجبين ببراندون ساندرسون يتلاقون حول مشروعه الطموح بهذه الحماسة. وقد أمضى وفريقه عقوداً من الزمن في بناء قاعدة جمهور ويسوقونهم بأعمال خيالية، الأمر الذي يؤهله تماماً لتحطيم الرقم القياسي في كيك ستارتر، والتحليق بعيداً إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح. وأنا بغاية الحماس لمعرفة ما الذي ستحمله الأيام المقبلة».