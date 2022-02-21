«سمره».. تحديات مجتمعية وأسلوب إبداعي خادع

المصدر: دبي - جاسم حمد

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ترصد رواية «سمره» الصادرة عن مكتبة نور الإلكترونية، للمؤلف السوري يزن بدر خضر، جملة مصاعب وتحديات مجتمعية واقتصادية تواجهها أسرة ريفية تنتقل إلى المدينة أملاً بحياة أفضل .

تدور أحداث الرواية بين عامي 1950 و1970، عن حياة عائلة ريفية فقيرة محكومة بالعادات والتقاليد القاسية ولا تستطيع التملص منها. وتبدأ بالانفتاح بعد ولادة ابنتهم «سمره»، التي تمردت على كل تلك العادات. لتنتقل العائلة بعدها للعمل في المدينة بعد المضايقات التي تعرضت لها أخيراً والأحداث التراكمية التي مرت بها، لتبدأ سمره العمل في مشغل خياطة ولتبدأ حكاية جديدة ومغامرة صعبة تعيشها مع عصام صاحب المشغل، ثم تعيش بعدها قصة حب مع عامر لم تدم طويلاً.

تتبع الرواية أسلوباً جديداً ومبتكراً، فقد تم وصف الأبطال ورواية قصتهم بالإضافة إلى خداع القراء بأسلوب جديد وإبداعي، حيث يأخذ القارئ نهج المتعاطف مع سمره وتتغير نظرته إليها في نهاية الرواية.

تتألف الرواية من 122 صفحة، تجسّد النكبة التي مرّت بها سمره في كل مرّة بعد معاندتها للقدر. بالإضافة إلى ما مرت به خلال الرواية من خسارة أشخاص إلى حد خسارة ذاتها.