«التمسرح وتجلياته في الظواهر الاحتفالية المغربية».. إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة ـ البيان

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صدر، أخيراً، عن الهيئة العربية للمسرح، ضمن سلسلة دراسات تحت (رقم 88) كتاب «التمسرح وتجلياته في الظواهر الاحتفالية المغربية» للباحث المغربي د. محمد محبوب، وذلك احتفالاً باليوم العربي للمسرح الذي وافق العاشر من يناير الشهر الماضي، حيث تحرص الهيئة على إثراء محتوى المكتبة المسرحية العربية بالمفيد والجديد والمشتبك مع واقعه والمتطلع لتحرره الفعلي من المناهج التي تنظر لثقافتنا نظرة دونية.



5 فصول



يشتمل كتاب «التمسرح وتجلياته في الظواهر الاحتفالية المغربية» على مقدمة و5 فصول وخاتمة، وقد جاءت عناوين الفصول كالتالي: «التمسرح محاولة تحديد»، «الممثل كحامل للتمسرح في الحلقة»، «اللعب كبعد تمسرحي في فرجة الحلقة»، «الفضاء كبعد تمسرحي في فرجة الحلقة»، «نحو شعرية للظواهر الاحتفالية: الحلقة نموذجاً».

ينتقل الباحث في دراسته من تحديد مفهوم «التمسرح» والسياقات التي أفرزته، إلى تحديد مفهوم «التمسرح» من زاوية تاريخية، بمقاربة لموضوع التمسرح وعلاقته بالواقع استناداً إلى الاتجاهات الجمالية القائمة، ويفرد الفصل الثالث من الكتاب للممثل باعتباره جوهر التمسرح وأداته الأساسية، والفصل الرابع للعب باعتباره تمسرحاً، فمقاربة الفضاء من حيث كونه أساسياً لتحقق التمسرح.



قواعد وثوابت



وفي فصل أخير يناقش الباحث قواعد وثوابت التمسرح في الظواهر المسرحية المغربية وتجسيد طبيعة الأنساق الدالة وكيفية تنظيمها واشتغالها. وقد ارتكز في ذلك على السيميولوجيا لتفكيك فرجة الحلقة ومعرفة آليات اشتغالها، وأنساقها الداخلية، وطرق إنتاجها للمعنى.

ويذهب الباحث د. محمد محبوب، في مقدمة كتابه، إلى أن الأطروحة المركزية التي أسس عليها بحثه، انخرطت في صلب إشكالية التمسرح باعتبار الفعل المسرحي يتحدد من موقع التعدد والانزياح عن المرجعية الجمالية الأحادية.



305



ومن خلاصات كتابه الذي يقع في 305 صفحات يصل محبوب إلى ضرورة تكريس مبدأ التخلص من الهيمنة والتبعية للغرب وإذكاء النفس التحرري الفعلي، وذلك بنبذ الأحكام والنظرات الاستشراقية التي تنظر إلى التراث العربي الإسلامي، والرصيد الثقافي الحضاري عامة بنوع من الدونية والتنقيص، بينما تعتبر كل ما يصدر عن الغرب مكتملاً وذا سمة كونية.