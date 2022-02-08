أستاذ جامعي يصدر موسوعة المسؤولية المدنية الإلكترونية في ضوء التشريعات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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أصدر الدكتور فؤاد الشعيبي أستاذ القانون المدني المشارك في كلية المدينة الجامعية بعجمان موسوعة المسؤولية المدنية الإلكترونية في ضوء التشريعات الإماراتية حيث تضمن إصدار موسوعته خمس مجلدات عبر دار المتحدة ناشرون ، أهداها إلى دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعباً والى المكتبة الإماراتية خصوصاً والعربية بشكل عام .

تناقش الموسوعة المكونة من خمسة مجلدات أحدث قوانيين المعاملات الالكترونية في دولة الامارات.

كما تستعرض الموسوعة الأحكام القانونية لمختلف الأضرار الناتجة عن التقنيات المعاصرة وفقاً للتشريعات الإماراتية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية النانو تكنولوجي والعلاج بالخلايا الجذعية والعقود المستحدثة مثل عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية وعقد الدخول إلى شبكة الإنترنت والمقاصة الإلكترونية .