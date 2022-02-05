«عالم التراث» استعادة العناوين الأولى

المصدر: الشارقة - البيان

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أشرف الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، على إطلاق سلسلة «عالم التراث»، أخيراً، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، لعام 2022، وهي سلسلة مستحدثة يديرها الكاتب والناقد المصري إيهاب الملاح، ضمن مجموعة من السلاسل التراثية التي سيطلقها المعهد تباعاً هذا العام، بهدف إثراء وتنوّع المحتوى التراثي وشموله.

وتحدث الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، عن الجهود التي يضطلع بها معهد الشارقة للتراث، في سبيل إثراء المحتوى التراثي العربي.

وأكد المسلّم أن هذه السلسلة ذات أهمية كبيرة في إعادة الحياة إلى العديد من العناوين القيّمة في تاريخ الثقافة العربية، وهي واحدة من مجموعة من السلاسل التي سيقوم المعهد بنشرها في هذا العام.

وأشار المسلّم إلى أن المعهد عمل بجهود حثيثة على توثيق الشراكة والتعاون المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات المصرية والعربية، وبخاصة العاملة في مجال النشر وصناعة الكتاب، وذلك سعياً إلى إتاحة إصدارات المعهد لجمهور القراء حيثما كانوا، وتمكينهم من الاستفادة منها والنهل من معينها الزاخر.

من جانبه، تحدث الكاتب إيهاب الملاح عن أهمية هذه السلسلة، والإضافة النوعية التي ستقدّمها للقرّاء والباحثين، مشيداً بما حققه المعهد في مجال النشر.

وتقوم السلسلة على انتخاب مجموعة من العناوين المهمة للكتب القيّمة لأعلام التراث والثقافة في العالم العربي، بهدف بعثها وإعادة إحيائها ونشرها، وجعلها في متناول القارئ، بعد أن توارت عن الأنظار عقوداً طويلة؛ ولذلك كان عددها الأول بعنوان: «الثقافة العربية.. أسبق من ثقافة اليونان والعبرانيين»، لمؤلفه عباس محمود العقاد. وقد جرت مراسم الإطلاق بحضور نخبة من الكتّاب والباحثين والإعلاميين.