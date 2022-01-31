«الوجيز».. قصص وتاريخ المسرح العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

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يتضمن كتاب «الوجيز في تاريخ المسرح العالمي»، الصادر أخيراً عن الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، بمناسبة اليوم العربي للمسرح، عدداً من الكتب المسرحية المهمة، وضمن سلسلة ثقافة مسرحية (العدد 5)، تأليف الباحث والكاتب والمخرج السوري د. حمدي موصلّي، لينضم إلى قائمة عناوين منشورات الهيئة المسرحية، التي تجاوزت 300 عنوان.

وكما يدل على ذلك عنوان الإصدار، فهو تلخيصٌ للمسرح وأحواله، وذلك منذ النشأة الأولى، وحتى نهاية القرن العشرين. وما دفع المؤلف لإعداد هذا الكتاب -كما يوضح في مقدمته- هو الحاجة الملحة إليه لتوفيره، وسد النقص الحاصل في المكتبة العربية. ويمكن الركون إليه لتفنيد ظاهرة صعبة الفهم. وإيجاد مقاربة لها في الكتاب، والعمل على تذليلها ما أمكن، فيما إذا أريد الاجتهاد في إيجاد تلك المقاربة التي من الممكن أن تُسهم في تطوير فكرة ما، أو منظومة أفكار نظرية أو عملية.

صنف المؤلف كتابه في ثلاثة أجزاء، هي بمثابة فترات زمنية، حيث يكرس الجزء الأول للمسرح في الحضارات القديمة، ويشتمل على ما قبل (ديثورامبس)، وظهور البدايات الأولى للمسرح. ويتوقف في الجزء الثاني عند مسرح عصر النهضة وتقنياته. فيما يخصص الجزء الثالث لـ (العرب والمسرح)، وفيه يستعرض الكاتب أهم المراحل التي مر منها المسرح العربي، شارحاً هذه المراحل بالتفصيل .