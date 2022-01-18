«نقطة الانحدار» رواية تحلل الحلم الأمريكي

المصدر: (دبي - البيان)

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صدر عن المركز الثقافي للكتاب، بيروت/‏ الدار البيضاء، 2022، رواية جديدة للدكتورة فاتحة مرشيد تحت عنوان «نقطة الانحدار»، تقع في 190 صفحة من القطع المتوسط. بأسلوبها المتفرد وجرأتها المعتادة تغوص فاتحة مرشيد في العوالم المعتمة للمجتمع الأمريكي لتقدم لنا من خلال شخصية مهاجر مغربي، مسلطة الضوء على العمق المأساوي لظاهرة المشردين. نقرأ على ظهر الغلاف:

«أتساءل: كيف يعقل أن يكون البلد الذي ينتج أكبر عدد من العلماء والباحثين والحاصلين على جوائز نوبل والذي يستقطب أذكياء العالم هو نفسه الذي ينتج أكبر عدد من المشردين؟». «نقطة الانحدار» نص يحطم أسطورة «الحلم الأمريكي»، ويعيد صياغة أسئلة الهجرة والهوية ومعنى النجاح.